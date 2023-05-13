"ستضمن عضوات حزب الخضر اليساري السلام"

ستُجرى في تركيا وباكور (شمال كردستان) غداً 14 أيار/مايو الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وأعرب أهالي ونشطاء وسياسيو شمال وشرق سوريا عبر الفعاليات الشعبية عن دعمهم لحزب الخضر اليساري الذي يخوض الانتخابات أيضاً، وفي هذا السياق تحدثت سياسيات من المنطقة إلى وكالتنا.

إذ أشارت نائبة الرئاسة المشتركة للمؤتمر القومي الكردستاني (KNK)، هيفي مصطفى، إلى مشاركة المرأة، وقالت: إن نساء شمال وشرق سوريا يدركن جيداً أن أي ثورة لا تشارك فيها المرأة سيكون مصيرها الفشل؛ لأن المجتمع عندما ينادي بالسلام والديمقراطية تكون هناك حاجة لدور المرأة المؤثر".

وأوضحت أن "حزب الخضر اليساري يؤدي دوراً فاعلاً في انتخابات باكور كردستان وتركيا وأن وجوده أمر مفرح"، داعية الشعب الكردي ولاسيما المرأة ودعاة السلام إلى الثقة بوجود المرأة في البرلمان التركي لأنهن أساس التغيير.

كما أشارت ممثلة حزب الحداثة الديمقراطية، هيفاء محمود، إلى تهميش وضع المرأة لسنوات بسبب عقلية الدولة التركية بزعامة حزب العدالة والتنمية، بالإضافة إلى تعرض المرأة لانتهاكاتٍ يومية وقطع السلطات درب الحرية أمام المرأة من خلال عمليات الاعتقال والقتل.

وأوضحت هيفاء محمود أنهم يرون أن المرشحات في الانتخابات التركية الحالية أعلى من سابقاتها، ولفتت إلى أن ترشيح حزب الخضر اليساري لعددٍ من النساء هو مصدر فخرٍ لهن، حيث أتاح هذا الحزب للنساء فرصة الحصول على حق الحياة وقالت: "بناءً على تجربة المرأة في شمال وشرق سوريا، فإننا نتمنى أن تحدث المرأة تغييراً في باكور أيضاً".

(ر)

ANHA