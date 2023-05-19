"صرخة عين".. فعالية فنية تجسد معاناة الطفل السوري

شارك في الفعالية التي نظمها الفنان سامر كالو برعاية شركة Rceel، عدد من تلاميذه، وعدد من الأطفال المصابين بالسرطان، و ممثلين عن مؤسسات الادارة الذاتية وعشرات الفنانين والمثقفين والأهالي، وذلك في صالة قصر النبلاء في مركز مدينة قامشلو.

وتضمنت الفعالية عرض قرابة 70 لوحة فنية (بورتريه) للأطفال السوريين، تجسد معاناتهم خلال سنوات الحرب، الى جانب تسليط الضوء على اوجاعهم عقب زلزال 6 شباط/فبراير 2023، بالإضافة الى فقرات فنية وغنائية وعروض الرقص الشعبي لكافة مكونات المنطقة، الى جانب عرض لرياضة الكاراتيه أداه لاعبون ولاعبات أكاديمية ريزان للكاراتيه.

المشرف على الفعالية، الفنان سامر كالو، قال في تصريح مقتضب لوكالتنا أن العمل على اللوحات الفنية استغرق 4 أشهر، جسدت في معظمها اوجاع الاطفال والمهجرين السوريين، وهذه عبارة عن رسم مستوحى من صور حقيقية صورها المصور احمد كوسا.

وحول الهدف من هذه الفعالية أضاف كالو: "رسالة هؤلاء الاطفال هي السلام، ونريد ان نسلط الضوء على الاطفال الذين باتوا اكبر ضحايا الحرب وهم في حالة تهميش، اردنا في هذه الفعالية ان ندعوا الانسانية ان ترى بعينها ما يعيشه الطفل السوري، صرخة عين، هي رسالة الاطفال الذين يريدون العيش بعيداً عن الحرب والسلاح والدم."

وانتهت الفعالية بتكريم الاطفال المشاركين في المعرض الفني.

(خ ع/ك)

ANHA