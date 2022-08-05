"سرايا القدس" تستهدف تل أبيب والمدن الإسرائيلية بأكثر من 100 قذيفة

وذكر مراسلنا في غزة، أن "سرايا القدس"، استهدفت كـ"رد أولي" على اغتيال قائدها العسكري تيسير العجوري، المدن الإسرائيلية بينها تل أبيب، والمدن المحاذية لقطاع غزة.

وبحسب الإعلام الإسرائيلي، فإن صفارات "الإنذار دوت في مختلف المدن الإسرائيلية ومنها مناطق جنوب تل أبيب".

ووفق مراسلنا فإن الجيش الإسرائيلي يشن باستمرار غارات على مواقع تابعة لحركة الجهاد الإسلامي.

وقال مراسلنا إن 10 فلسطينيين قتلوا "بينهم قيادي كبير في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي تيسير الجعبري"، وأصيب 65 آخرين، اليوم الجمعة، في غارات إسرائيلية مكثفة على قطاع غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن بدء عملية عسكرية ضد الجهاد الإسلامي في غزة.