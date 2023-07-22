"سنواصل طريق الشهيدات جيان وروج وبارين وننتقم لشهدائنا"

نظّم مكتب تجمّع نساء مدينة منبج وريفها اليوم، محاضرة في الذكرى الأولى لاستشهاد الرياديات المناضلات جيان تولهلدان وروج خابور وبارين بوطان نتيجة استهدافهن من قبل طائرة مسيّرة للاحتلال التركي في تاريخ 22 تموز من العام الفائت في مدينة قامشلو، في محاولة لكسر عزيمة المرأة والقضاء على ما حققته المرأة من إنجازات في شمال وشرق سوريا من خلال ثورة المرأة.

وأقيمت المحاضرة في مكتب تجمّع نساء زنوبيا وسط مدينة منبج بمشاركة عضوات المرأة السورية وعضوات تجمّع نساء زنوبيا في منبج وريفها وعضوات دار المرأة واقتصاد المرأة.

بدأت المحاضرة بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم قرأت الناطقة باسم تجمّع نساء زنوبيا رويدا حنيظل سجل الشهيدات وقدمت نبذة عن مسيرتهن النضالية ودورهن الريادي في مسيرة المرأة.

وقالت: "نتعهَّدُ بالانتقام من أعداء المرأة الثَّوريّة وأعداء الحُرّيّة. مثلما ناضلت القياديّات جيان وروج وبارين من أجل مستقبل حُرٍّ لروج آفا وشمال وشرق سوريّا، وبذلن كُلَّ جهودهُنَّ في سبيل تحقيق ذلك، نحن أيضاً نعاهد بأن نواصل طريقهن>"

وأكدت "سنظَلُّ نقاوم ضدَّ كُلّ أنواع الهجمات وسننتقم لشُهدائنا".

وفي ختام المحاضرة، قامت المشاركات بزيارة مقاتلات مجلس منبج العسكري وقدمن لهن الورود وصور الشهيدات وسط ترديد الشعارات "المرأة الحياة الحرية".

وعن الذكرى الأولى لاستشهاد الرفيقات، قالت الناطقة باسم مكتب تجمّع نساء زنوبيا في منبج و ريفها رويدا حنيظل، لوكالتنا "نستذكر اليوم الذكرى الأولى لاستشهاد رفيقاتنا جيان وروج وبارين اللواتي استهدفتهن دولة الاحتلال التركي التي تحاول إجهاض دور المرأة في المجال العسكري وكسر إرادتها ."

وفي ختام حديثها، شددت رويدا حنيظل "نحن سائرات على درب رفيقاتنا اللواتي أنرن لنا الطريق نحو الحرية".

الطبقة

في السياق، نظم مجلس تجمّع نساء زنوبيا بالتنسيق مع منسقية المرأة في الطبقة، مراسم استذكار للقياديات الثلاث"، بحضور ممثلات عن الإدارة المدنية الديمقراطية ومكاتب ولجان التابعة لها والمجالس النسوية واتحاد المرأة الشابة، وذلك في مبنى مجلس تجمّع نساء زنوبيا في الطبقة.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً الأرواح الشهداء لتلقي بعده عضوة تجمّع نساء زنوبيا نجاح الحسين، كلمة استذكرت فيها الشهيدات الثلاثة، وأكدت "أن دولة الاحتلال التركي استهدافهن لأنهن قارعن مرتزقة داعش وأشباههم الذين كانوا يد الاحتلال التركي في أرضنا".

وعاهدت بالاستمرار في النضال والسير على خطاهن وإكمال مسيرة كفاحهن المشرفة بفكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان وعدم الاستسلام أمام هجمات دولة الاحتلال التركي التي تسعى الى إفشال مشروع شمال وشرق سوريا.

وفي الختام أشعلت النساء الشموع لاستذكار الشهيدات الثلاثة جيان، وروج، وبارين تقديراً ووفاءً لتضحياتهن العظيمة.

(كروب/ ف)

ANHA