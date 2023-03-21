"سنواصل النضال بميراث 50 عاماً من مقاومة القائد عبد الله أوجلان"

توجّه اليوم، الآلاف من أبناء مقاطعة قامشلو إلى 5 مراكز وساحة، خُصصت للاحتفال بعيد نوروز. وزُينت بشعار نوروز 2023 (بروح مقاومة نوروز نحرر القائد أوجلان وندحر الاحتلال)، وعلّقت فيها صور القائد عبد الله أوجلان وصور الشهداء.

ففي ناحية عامودا، توافد المئات من أهالي ناحية عامودا إلى ساحة الاحتفال بنوروز في قرية جاغر بازار، جنوب الناحية، مرتدين أزيائهم القومية المزركشة، ورافعين صور القائد عبد الله اوجلان، وأعلام مؤتمر ستار، ورايات وحدات حماية الشعب والمرأة، وقوات سوريا الديمقراطية.

وبعد الوقوف دقيقة صمت والإصغاء إلى مقتطفات من التسجيلات الصوتية لتقيمات القائد عبد الله أوجلان، عن نوروز، وأهميته للشعوب، أوقدت أمهات الشهداء في الناحية شعلة نوروز.

ثم باركت نائبة الرئاسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية، ليلى قهرمان، نوروز 2023 على القائد عبد الله أوجلان، واستذكرت جميع شهداء الحرية، وخاصة شهداء وحدات مكافحة الإرهاب الـ 9 الذين استشهدوا قبل أيام في حادثة تحطم مروحتين في جنوب كردستان.

وتطرقت ليلى إلى مسيرة نصف قرن من نضال القائد عبد الله أوجلان، وقالت: "بروح نضال نوروز سنحرر القائد أوجلان وسننهي الاحتلال".

وأشارت ليلى قهرمان إلى أنه "منذ 50 عاماً والقائد أوجلان يناضل، على الرغم من الظروف الصعبة والضغوطات التي يتعرض لها، وكل يوم تزداد العزلة عليه، فمنذ 24 عاماً وهو معتقل وتمارَس عليه ضغوطات وعزلة مشددة، وهو يناضل حتى هذه اللحظة من أجلنا لنعيش بحرية".

نوروز 2023 ولادة جديدة للأمة الديمقراطية

كما سلّطت ليلى الضوء على نضال المرأة، وقالت: "ثورتنا هي ثورة المرأة، المرأة تقف وقفة شموخ واعتزاز وتناضل في سبيل مكتسباتها، وتصبح طليعية في الحياة وتبني الحياة من جديد، ومن أجل مكتسباتنا ستكون ولادة جديدة للأمة الديمقراطية، نوروز 2023 ولادة جديدة للأمة الديمقراطية".

بدوره، أشاد الرئيس المشترك لهيئة الداخلية في إقليم الجزيرة، كنعان بركات، بمقاومة أبناء باكور كردستان (شمال كردستان)، وعبّر عن فخره بوقفتهم النضالية رغم الضغوطات السياسية وحملات الإبادة المتواصلة التي يتعرضون لها من قبل الدولة الفاشية التركية.

وقال: "يوم أمس، ارتكبت دولة الاحتلال التركي مجزرة، وقتلت 4 مواطنين كرد في ناحية جندريسه بمقاطعة عفرين المحتلة عندما حاولوا إيقاد شعلة نوروز، هذه الممارسات الشنيعة التي تمارَس بحق شعبنا مرفوضة وسنصعّد من نضالنا".

تربه سبيه

وتستمر فعاليات نوروز في ناحية تربه سبيه بمنطقة دريجيك، بمشاركة واسعة من الأهالي بكافة مكوناتها، فبعد إيقاد الشعلة من قبل ذوي الشهداء وجرحى الحرب، وقف المشاركون دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء.

وخلال الاحتفالية، تحدثت مستشارة الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة، جيهان خليل، وأوضحت "لا تستطيع أي قوى في العالم إخماد شعلة حرية الشعوب التي بدأت شرارتها من كاوا الحداد لتسير على درب كاوا العصر ومظلوم دوغان، واليوم نجدد، عبر نوروز هذا العام، نضالهم".

وبيّنت جيهان خليل: "مشاركة جميع المكونات في نوروز هو دليل على أن فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان كان ولا يزال طريق حرية جميع الشعوب".

وتابعت: "ثورة روج آفا، التي عُرفت بثورة المرأة، أصبحت نموذجاً يحتذى به في العالم، ونحن نساء شمال وشرق سوريا نعاهد بتصعيد النضال في كافة مجالات الحياة حتى تحرير القائد عبد الله أوجلان جسدياً".

بدوره، ألقى الرئيس المشترك للمجلس التشريعي في إقليم الجزيرة، حكمت الحبيب، كلمة، قال فيها "قدم شعبنا آلاف التضحيات للمضي على خطى كاوا الحداد ومظلوم دوغان"، وأكد أن "نار نوروز ستبقى مشتعلة بروح المقاومة مهما كان الثمن، ووحدة المكونات في شمال وشرق سوريا ستكون سبيل وصولها إلى الحرية".

ديرك

وفي مدينة ديرك، انضم الآلاف من أهالي ديرك والقرى التابعة لها من كافة المكونات وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية إلى احتفالية نوروز، وأوقدت فيها شعلة نوروز من قبل هدية عبد الله والدة الشهيد هاشم كلش، وفاطمة خليل والدة مراسلنا الشهيد عصام عبد الله، وسيتي عامر والدة الشهيدة كلستان كوجري.

وخاطب فيها، نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، حسن كوجر، خلال احتفالية نوروز، شعب المنطقة، وقال: "نوروز هو رمز المقاومة، ونبارك نوروز 2023 على القائد عبد الله اوجلان وعلى كافة شهداء الحرية، ننحني أمام تضحياتهم".

وأشار كوجر إلى أن شعب ومكونات شمال وشرق سوريا يحتفلون هذا العام تحت شعار (بروح مقاومة نوروز نحرر القائد عبد الله اوجلان وندحر الاحتلال)، للتأكيد أن الهجمات والعزلة المفروضة على القائد أوجلان لن تثنيهم عن المقاومة والنضال حتى تحقيق أهدافهم في الحرية والديمقراطية.

ولفت إلى مخططات الإبادة التي تحاك ضد شعب المنطقة قائلاً "اجتماع واتفاق كل من إيران وروسيا وتركيا والحكومة السورية لكسر إرادتنا لن تثنينا عن تصعيد النضال، وليعلموا جيداً أن هذه السياسات لن تكسر إرادة الشعوب أو إنهاء الشعب الكردي". وأكد: "بحرية القائد عبد الله أوجلان نستطيع التحرر".

من جهتها، أوضحت الرئيسة المشتركة لهيئة الداخلية في إقليم الجزيرة، همرين علي، أن "الاحتلال التركي وأعداء الشعوب يريدون إنهاء مكتسبات وثقافة ولغة الشعوب ضمن ثورة شمال وشرق سوريا، لكن التضحيات التي قدّمت في سبيل حمايتها وبالنضال استمر خط المقاومة".

وأكدت همرين علي "بإرادة المرأة الحرة والإدارة الذاتية التي بُنيت على العديد من التضحيات والنضال سنحرر المناطق المحتلة".

(كروب/آ)

ANHA