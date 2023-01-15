"سنتصدى لأي اعتداء يهدد مناطقنا"

لا يزال التقارب بين حكومة دمشق ودولة الاحتلال التركية برعاية روسية محط أنظار مختلف الأوساط السياسية والاجتماعية في شمال وشرق سوريا الدول المتدخلة في الشأن السوري.

الرئيس المشترك لمجلس المنطقة الغربية في ريف دير الزور الغربي، محمد الهلال، وصف خلا لقاء مع وكالتنا هذا التقارب بالمؤامرة، وقال "لا يخفى على أحد حجم المؤامرة التي تحيكها تركيا وروسيا وحكومة دمشق ضد شعب شمال وشرق سوريا".

وأكد الهلال "الجميع يعلم أن مشروع الإدارة الذاتية هو مشروع ضد الليبرالية وضد الدول الاستعمارية؛ لذلك تحاول ضرب هذا المشروع عبر استهداف شمال وشرق سوريا".

وأكد الهلال أن هذا التقارب "لا يصب في مصلحة السوريين، بل يسعى لضرب وحدتنا"، مضيفاً " ولكننا لن نستسلم ولن نسمح لأي جهة بضرب مشروعنا".

وأكد الهلال "نحن في شمال وشرق سوريا؛ إدارةً وشعباً، مدركون حجم المؤامرة والتهديدات التركية، فهي ليست جديدة، وشعبنا وقواتنا البطلة على دراية بهذه المؤامرة، وتاريخنا في الصمود، يعرفه القاصي والداني، ونحن مستمرون في خندق واحد إلى جانب قواتنا البطلة؛ وسنتصدى لأي اعتداء يهدد مناطقنا".

(خ)

ANHA