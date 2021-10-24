"سنتخذ إجراءات صارمة".. الصدر يحذر الدول الإقليمية والدولية من التدخل في العراق

وقال زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر في بيان موسع: "سنسعى إلى توطيد العلاقات مع دول الجوار التي لم تتدخل في الشؤون الداخلية للعراق، ونعمل على إيجاد مشاريع مشتركة أمنياً واقتصادياً وثقافياً وصحياً وتربوياً وصناعياً، وعلى الصعد كافة".

وأضاف: "سنفتح مع دول الجوار، ذات التدخل الواضح في الشأن العراقي، حواراً عالي المستوى لمنع التدخلات مطلقاً، فإن استجابت؛ فهذا مرحب به، وإلا فسنلجأ إلى الطرق الدبلوماسية والدولية لمنع ذلك".

وحذر الصدر في بيانه "الدول التي تتدخل في الشأن العراقي باللجوء إلى تقليص التعاملات الاقتصادية والدبلوماسية معها، وغيرها من الإجراءات الصارمة المعمول بها دولياً وإقليمياً".

هذا وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد دعا، في 11 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري في تغريدة على تويتر الدول الإقليمية والدولية، إلى عدم التدخل في قرارات المفوضية العليا للانتخابات، والشأن الداخلي للبلاد، مؤكداً أنه على دراية ومتابعة لكل التدخلات الداخلية غير القانونية وكذلك الخارجية التي "تخدش هيبة العراق واستقلاليته".

(ل د)