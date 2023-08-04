"سنصعّد النضال حتى نحقق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان"

يؤكد أهالي مدينة ديرك التابعة لمقاطعة قامشلو في شمال وشرق سوريا، على مواصلة نضالهم في سبيل الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، عبر تنظيم فعاليات مختلفة والخروج إلى الساحات حتى تحقيق مطلبهم.

شجبت المواطنة خالصة حاجي، دور المنظمات الحقوقية والإنسانية ولجنة مناهضة التعذيب في نفس السياق، وتساءلت: "ماذا فعلت هذه المنظمات من أجل حرية القائد عبد الله أوجلان حتى الآن؟".

وبيّنت أن العزلة المشددة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، وتهديده، تستهدف كل المكونات، وشددت "مستمرون على خطا وأفكار القائد عبد الله أوجلان حتى إفشال سياسات المحتلين والأعداء".

ويتفق المواطن محمد شريف درويش، مع خالصة حاجي، في أن "سياسات العزلة والتعذيب الممارس بحق القائد عبد الله أوجلان، تستهدف أولاً الشعوب التي تقاوم سياسات الاحتلال والنظام الرأسمالي العالمي".

ودعا الأهالي والوطنيين إلى تصعيد النضال والعمل من أجل تحقيق حرية القائد عبد الله أوجلان الجسدية، وشدد "يجب الخروج من سياق دعوة لجنة حقوق الإنسان للقيام بخطوات جدية حيال العزلة المفروضة على القائد".

من جانبه، استنكر المواطن محمود أحمد، فرض ما تسمى "العقوبات الانضباطية" وتشديد العزلة على القائد عبد الله أوجلان، وقال: "يناضل القائد أوجلان من أجل تغيير نظام عالمي سلطوي ورأسمالي ووضع حلول بديلة عن النظام السابق، للخروج من العبودية وتحكّم النظام العالمي، لكن في المقابل لم تقم أي دولة بواجبها الإنساني تجاه قضيته".

كما أكدت المواطنة خانا عبد الله، أنهن لن يتركن درب النضال المبني على فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان الذي يكافح من أجل نيل الشعب الكردستاني وكافة الشعوب المضطهدة حريتهم وإرادتهم، مشددةً "علينا الالتفاف حول قضية القائد والعمل على تحقيق حريته الجسدية".

بدوره، شجب المواطن معصوم محمد، العزلة، وأكد "بفكر وفلسفة القائد أوجلان بدأت ثورة شمال وشرق سوريا، التي رسخت التعايش المشترك وأخوة الشعوب والديمقراطية بين مكونات المنطقة؛ لذلك تحاول دولة الاحتلال التركي والدول المتحالفة معها، حصر هذا الفكر ومنع انتشاره عبر تشديد العزلة ومنع القائد من اللقاء بذويه ومحاميه".

وشدد "سنسير على خطا وفكر القائد عبد الله أوجلان وسنصعّد النضال لتحقيق حريته الجسدية؛ لأن حريته تعني حرية كافة الشعوب المضطهدة".

(كروب/ف)

ANAH