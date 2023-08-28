"سنرفع وتيرة النضال حتى تحقيق حرية القائد عبد الله أوجلان الجسدية"

نظّم شبيبة حزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم الفرات بناحية الجلبية، اليوم، مظاهرة تنديداً بالعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان.

وانطلقت المظاهرة من أمام مركز مؤتمر ستار باتجاه دوار الشهيد كلهات رامان بمشاركة المئات من أهالي الناحية وأعضاء المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية، وسط ترديد المشاركين "بالروح بالدم نفديك يا قائد"، و"لا حياة بدون القائد".

ولدى وصول المظاهرة إلى الدوار، ألقى عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم الفرات أحمد خوجة كلمة، ندد فيها بالعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان ومنع اللقاء به من قبل ذويه ومحاميه، ورسائل التهديد الأخيرة التي سُلّمت له.

وقال: "إنهم يواجهون حالياً هجمة شرسة من العدو التركي؛ لأنهم يعتنقون فكر القائد عبد الله أوجلان ويناضلون ضد المعتدين على أراضيهم"، وأكد أنهم سيستمرون في النضال والمقاومة حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد.

كما استنكر دور المنظمات الدولية والحقوقية وصمتها حيال قضية القائد عبد الله أوجلان ومنعه من حقوقه التي تضمنها القوانين الدولية كـ "زيارة ذويه وموكليه".

وانتهت المظاهرة بترديد "لا حياة بدون القائد"، و "بالروح بالدم نفديك يا قائد".

وتفرض دولة الاحتلال التركي عزلة مشددة على القائد عبد الله أوجلان وتمنع زيارته من ذويه ومحاميه منذ ما يقارب الـ 3 سنوات، وسط غياب تام لدور منظمات حقوق الإنسان، ولجنة مناهضة التعذيب (CPT).

(د)

ANHA