"سنقف إلى جانب قواتنا ولن نعوّل على القوى الدولية"

يصعّد الاحتلال التركي من هجماته على شمال وشرق سوريا، منذ 19 تشرين الثاني الفائت، مستخدماً الطائرات الحربية وكافة أنواع الأسلحة؛ مستهدفاً البنية التحتية والمنشآت الخدمية.

وجوبهت هذه الهجمات بمقاومة عنيفة من قبل شعب شمال وشرق سوريا، حيث انتفض ضد الهجمات، موحداً قواه وفق أسس حرب الشعب الثورية، مسانداً قواته، قوات سوريا الديمقراطية.

في هذا الصدد، قال خضر أيوب خالد (70عاماً) "نحن أهالي تل تمر، معنوياتنا وإرادتنا قوية، ولن نترك أرضنا، وسنقاوم الاحتلال بكل ما أوتينا من قوة".

مشدداً على تمسكه بأرضه "نحن في موطننا الأصلي، ولن نتركه، وسوف نقف مع قواتنا العسكرية لردع أي هجوم، ونقاتل إلى جانبها".

متابعاً: "نقوم بحماية أحياء المدينة ليلاً، بالخروج في دوريات، ولا يظن أردوغان أننا نخاف من طائراته، نحن سوف نشعل حرباً، ونمنعه من احتلال منطقتنا".

أما رشا علي علو فقالت "منذ 19 تشرين الثاني الفائت، تستخدم تركيا الطائرات الحربية؛ مستهدفة البنى التحتية، والمراكز الخدمية والمدنيين؛ بهدف تشتيتنا".

مؤكدة "سنقف إلى جانب قواتنا، قوات سوريا الديمقراطية، ولن نعوّل على القوى الدولية".

وحثت جميع الأهالي، والفئة الشابة خاصة، بضرورة التمسك بأرضهم "يجب علينا التمسك بأرضنا، حتى نكون مصدر قوة لقواتنا في خطوط الجبهات".

من جهته، أشار المواطن عامر علي "منظوماتنا الدفاعية قوية، ونتعاون مع قواتنا، وتمسكنا بأرضنا وبقاؤنا هو أكبر رسالة نوجهها للاحتلال التركي".

(م ح)

ANHA