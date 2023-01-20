"سنقاوم ونعود إلى عفرين ونحتضن أشجار الزيتون"

في الذكرى الخامسة لهجوم الاحتلال التركي ومرتزقته على مقاطعة عفرين 20 من كانون الثاني عام2018، تظاهر عشرات الآلاف من أهالي إقليم عفرين في ناحية تل رفعت في مقاطعة الشهباء؛ للتنديد بهجوم الاحتلال على عفرين.

مهجرون في عفرين وفي لقاءات مع وكالتنا خلال التظاهرة، أكدوا استمرارهم في المقاومة والنضال.

النصر حليف الشعب المقاوم

المهجر محمود علي برازي قال :" اليوم ذكرى مؤلمة ، في مثل هذا اليوم شن الهجوم الاحتلالي من قبل دولة الاحتلال التركي، لكننا هنا في الشهباء مقاومون، ولن ننسى عهدنا بالعودة إلى ديارنا وطرد المحتل".

برازي شدد على أن النصر سيكون حليف الشعب المقاوم .

في حين تابعت المهجرة مريم عمر أنهم صامدون ي الشهباء ولن يسمحوا للعدو بكسر إرادتهم "التي هي أقوى من هجماته"

وقالت:" لن نقبل الاستسلام وسنقاوم"

الاحتلال يدمر الطبيعة ويقطع الأشجار في عفرين

وإلى جانبها، أضافت المهجّرة العفرينية فريدة يعقوب، "إننا اليوم في الساحات وشوارع تل رفعت، ونستنكر الهجوم الاحتلالي لتركيا وصمت القوى الدولية حيال ما حدث بحقنا".

فريدة تحدثت عن جرائم الاحتلال التركي التي ينفذها في عفرين من تدمير الطبيعة وقطع الأشجار، وأكدت هي الأخرى على المقاومة للعودة.

نقاوم لنعود إلى عفرين ونحتضن أشجار الزيتون

شمسية عمر هي الأخرى مهجرة من عفرين بسبب الاحتلال التركي ومرتزقته أشارت إلى استخدام دولة الاحتلال جميع أنواع الأسلحة المتطورة والطائرات الحربية واستهدفت فيها أهالي عفرين بلا إنسانية ولا رحمة.

شمسية في ختام حديثها، قالت:" نحن في الشهباء نعيش المقاومة وبقائنا هنا هو للعودة إلى عفرين ولنحتضن أشجار الزيتون مرة أخرى".

(سـ)

ANHA