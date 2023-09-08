"سنهزم الاحتلال بتلاحمنا ووحدتنا"

أدان أهالي مقاطعة عفرين والشهباء هجمات دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا وأكدوا أنهم سيفشلون مخططاتها ومرتزقتها ويهزمونهم بالوحدة الشعبية.

"سنفشل مخططات المحتلين"

قالت المواطنة مجدولين شيخو من المكون العربي في مقاطعة الشهباء: "إننا مكونات الشهباء نتصدّى للاحتلال مع أهالي عفرين وليس هناك أي فرق أو تمييز بين المكونات، فبوحدتنا وتلاحمنا سنحرّر عفرين وكافة المناطق المحتلّة وسنهزم الاحتلال".

"سنعزّز تلاحمنا بالمقاومة والنضال"

فيما أوضح المواطن من المكون الإيزيدي عارف محمد أن دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها يسعيان بهجماتهما على شمال وشرق سوريا إلى ضرب التلاحم والوحدة بين المكونات.

وتابع "لقد نشأنا على الأخوّة والتلاحم، لذا لن تتحقّق مآرب دولة الاحتلال التركي يوماً، فنحن نعزز المقاومة بتلاحمنا وإرادتنا وتصعيد نضالنا".

احذروا من المخططات الاحتلالية

وأشار المواطن من المكون العربي ياسر حمدو إلى فشل هجمات دولة الاحتلال التركي على المنطقة، لذا فهي تسعى هذه المرة إلى تحقيق مآربها الاحتلالية وسياساتها القذرة من خلال إثارة الفتن بين المكونات.

وأكد عجز دولة الاحتلال التركي عن ضرب مقاومة الشعوب حتى مع محاولتها لإثارة الفتن وقال: "شعب المنطقة متّحد".

(ز ش/ر)

ANHA