"سنحطم الجدران ونحقق حرية القائد آبو"

تزداد الفعاليات المناهضة للعزلة المشددة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان والتهديدات التي يتعرض لها، وفي هذا الإطار نظمت أمهات السلام تظاهرة في ناحية الأحداث.

تجمع المئات من مهجري عفرين وأهالي الشهباء في قرية كفر كاريس لتنطلق التظاهرة من هناك وصولاً لساحة البلدية في قرية تل سوسن بناحية الإحداث.

رفع المتظاهرون صور القائد عبد الله أوجلان مرددين شعارات تحيي مقاومته في سجن ايمرالي.

توقفت التظاهرة في ساحة البلدية لتتحول إلى تجمع جماهيري، خلال التجمع تحدثت باسم أمهات السلام في عفرين والشهباء خديجة عفرين وأوضحت أن الوقت هو وقت تحرير القائد عبد الله أوجلان، وقالت: "القائد آبو معتقل جسدياً فقط ومن أجل تحقيق حريته الجسدية سنواصل فعالياتنا. نحن أمهات السلام سنحطم الحواجز ونحرر القائد آبو".

بدوره ندد عضو مقاطعة عفرين والشهباء أحمد السلمي بالصمت الدولي حيال الانتهاكات التي تطال القائد عبد الله أوجلان في سجن ايمرالي، وتابع بالقول: " نحن نكبر بفكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان وسنبقى في الساحات حتى تحقيق حرية القائد الجسدية ".