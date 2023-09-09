"سنحرّر كل شبر من أرضنا المحتلة"

تستمر دولة الاحتلال التركي في هجماتها على شمال وشرق سوريا ومناطق الدفاع مديا، باستخدام كافة الأسلحة المتطورة والمحظورة والطائرات المسيّرة.

الرئيسة المشتركة لحركة الشبيبة الثورية السورية في الرقة وريفها بشرى الأحمد أوضحت: "في كل يوم تزداد وحشية الفاشية التركية وانتهاكها القوانين باستهداف أبناء شمال وشرق سوريا، عبر الطائرات المسيّرة والقصف المدفعي على المنطقة، بهدف إفشال مشروع الأمة الديمقراطية لأنه لا يتناسب مع سياستها القمعية".

وأكدت بشرى الأحمد أن: "دولة الاحتلال التركي تسعى لإفراغ المنطقة من سكانها الأصليين واحتلالها وإعادة العثمانية من خلال انتهاك الهوية السورية وانتهاك الحدود".

وكما استنكرت، نجوى أبو زر، هجمات دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، وأكدت: "سنبقى في ساحات النضال حتى الرمق الأخير، وسنحرر كل شبر من أرضنا".

ونوّهت نجوى أن هجمات الاحتلال التركي لن تزيدهم إلا عزيمة وإصراراً على مجابهة الاحتلال، وقالت: "لن نستسلم؛ لأننا قاومنا أكبر المجموعات الإرهابية والمرتزقة واستطعنا التغلب عليها، وسنتغلب على أردوغان وأتباعه بالنضال والمقاومة".

الإدارية في مجلس تجمّع نساء زنوبيا، حسينة منصور، قالت: "سنقاوم المحتل التركي بسواعد النساء قبل الرجال، وبفكر القائد عبد الله أوجلان سندحر المحتل التركي من كل شبر في شمال وشرق سوريا".

وطالبت حسنية منصور القوى الدولية بفرض حظر جوي على شمال وشرق سوريا، ووضع حدّ لهجمات دولة الاحتلال التركي على المنطقة.

(خ)

ANHA