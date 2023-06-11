"سنحقق حرية قائدنا الجسدية"

نصب مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات أمس، خيمة اعتصام في ساحة الشهيد عكيد في مدينة كوباني؛ تنديداً بفرض الاحتلال التركي حظر اللقاء بالقائد عبد الله أوجلان لـ 6 أشهر أخرى، والمطالبة بتحقيق حريته الجسدية.

"لن نعود للخلف أبداً"

على هامش فعالية الخيمة، قال الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء، عادل حج كرعو لوكالتنا: "لن نعود إلى الخلف أبداً، وهدفنا بات واضحاً للجميع وهو كسر العزلة المفروضة على قائدنا"، وأكد أن: "النصر سيكون حليفنا في النهاية وسنحقق حرية قائدنا الجسدية".

وأدان حج كرعو صمت المنظمات الدولية خاصة لجنة مناهضة التعذيب (CPT) التي لا تقوم بواجبها تجاه القائد، وأكد أن: "تمديد سلطات دولة الاحتلال التركي حظر لقاء القائد بعائلته وموكليه 6 شهور أخرى انتهاك جديد للقوانين الإنسانية، وطمس لهوية شعوب المنطقة".

"سنولد من جديد بفكر وفلسفة القائد"

من جانبها، أوضحت المواطنة صالحة علي أن: "القائد أخرجنا من الظلام، لذا نعاهده بأن نكون عند حسن ظنه ولن ينال منا أحد، ولن يقضوا علينا مهما حاولوا بل سنولد من جديد من خلال فكر وفلسفة القائد وسنقف أمام مخططات الفاشيين".

وتساءلت صالحة: "لماذا عندما يتعلق الأمر بقائدنا يصمت الجميع؟، لماذا يتجاهلون وضعه الصحي؟، لماذا يحرموننا من قائدنا؟"، مشددة "كفى صمتاً حيال العزلة المفروضة على قائدنا، فالوقت وقت المقاومة وتحقيق حريته الجسدية".

"لن يستطيعوا النيل من إرادتنا"

أما الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في مقاطعة كوباني حجي قول أغاسي، فأكد أن: "هذه ليست المرة الأولى التي تحاول دولة الاحتلال التركي إبعادنا عن قائدنا، ولكنها لن تنال من إرادتنا المبنية على فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان"، مشدداً "نحن أسر الشهداء لن يهدأ لنا بال حتى تتحقق حرية القائد الجسدية".

وأضاف: "منذ أكثر من عامين لا نعلم شيئاً عن القائد"، مشدداً "سنقاوم حتى نكسر العزلة المفروضة على قائدنا، ولن نقف مكتوف الأيدي حتى نحقق حريته الجسدية، ونطالب شعب المنطقة وفي أجزاء كردستان الأربعة بتصعيد النضال لكسر قضبان إمرالي".

وتفرض دولة الاحتلال التركي عزلة مشددة على القائد عبد الله أوجلان الذي انقطعت أخباره منذ 25 آذار عام 2021.

(ن ك/ف)

ANHA