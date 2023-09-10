"سنحمي مناطقنا بتكاتفنا"

أعرب أعضاء حركة الشبيبة الثورية وعضوات اتحاد المرأة الشابة في مدينة قامشلو، عن دعمهم لقوات سوريا الديمقراطية (QSD) في عملية "تعزيز الأمن"، التي انطلقت في 27 آب، ضد مرتزقة داعش والمتورطين في جرائم مختلفة، وتجار ومروجي المخدرات والمخربين في دير الزور.

وشجب الشاب مازن مصور من المكون العربي، محاولات زعزعة أمن واستقرار مناطق شمال وشرق سوريا وبث الفتنة بين المكونات، وأكد: "لن نسمح لإعداء الشعوب بالتفريق بيننا كمكونات وبث الخراب عن طريق استغلال هذا الموضوع لتحقيق مصالحهم ومخططاتهم الاحتلالية".

وأكد مازن مصور: "واجبنا كشبيبة هو حماية مناطقنا وكشف الحقيقة للعالم".

وتضامنت الشابة مياف سليمان من المكون الأرمني، مع قرار قوات سوريا الديمقراطي بالبدء بعملية "تعزيز الأمن"، ودعت جميع المكونات: "إلى عدم الانجرار وراء الأجندات الخارجية التي تعمل لزرع الفتنة".

وأوضحت مياف سليمان: "نعيش مع باقي المكونات منذ آلاف السنين، لن يستطيع أحد تفرقتنا عبر بث الفتن".

من جهته، بيّن الشاب كاوا عباس من المكون الكردي: "أن مكونات شمال وشرق سوريا اتحدت تحت راية قوات سوريا الديمقراطية للقضاء على المرتزقة والفساد أمثال أبو خولة، وهؤلاء لا يمثلون أبناء العشائر".

ونوّه كاوا عباس إلى أن مكونات المنطقة حاربت جنباً إلى جنب لتحريرها من المرتزقة والحفاظ على أمنها وقدّموا آلاف الشهداء فداءً للوطن، ودعا: "لنصعّد النضال على درب شهدائنا وشهيداتنا في سبيل إنهاء سياسات الحرب الخاصة وإفشال الهجمات".

(ج ع/آ)

ANHA