"سنضمن الانتصار بالوحدة والتكاتف"

رصدت وكالتنا آراء النساء من مختلف المكونات في المنطقة حيال الهجمات التي تشنّها دولة الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا.

وصفت المواطنة السريانيّة فريدة شمعون هجمات الاحتلال التركي على المنطقة بالعمل "الإرهابي الشنيع"، وقالت: "تستهدف الدولة التركيّة الجميع صغاراً وكباراً وتهاجم بلا توقّف".

وسلّطت فريدة الضوء على العلاقة الوطيدة بينهن وبين باقي مكونات المنطقة والأخوّة القائمة بينهم، وذكرت أنّ الدولة التركيّة تعارض الوحدة والتلاحم الشعبيّ بقدر ما تحمل بداخلها من حقدٍ وبغض.

'إنّنا حاقداتٍ على الدولة التركيّة'

أمّا المواطنة الأرمنيّة لوسناك كافوريان، فقد أشارت إلى أنّ دولة الاحتلال التركيّ تكثّف من هجماتها وتصعّدها كلّما مضت الإدارة الذاتيّة قدماً في تحقيق المنجزات والانتصارات، وأوضحت أنّ الاحتلال التركي يرفض الوحدة والتضامن بين الكرد والعرب والسريان والأرمن والإيزيديين تحت مظلّة الإدارة الذاتيّة.

وتابعت لوسانك كافوريان حديثها، قائلةً: "نقول لأردوغان؛ سنتصدّى لك بكلّ قوتنا مهما فعلت".

وأكدت: "إنّنا كأرمنيّات حاقداتٍ على الدولة التركيّة، وسننتقم لأنفسنا وسنقف ضدّها في كلّ مكان وزمان، كما سنسير على خطا الشهداء حتّى النهاية".

بدورها، أشارت المواطنة الكرديّة بديعة إسماعيل إلى أنّ دولة الاحتلال التركي تحارب مكونات المنطقة بجميع الطرق والأساليب القذرة، وذكرت أنّ ممارسات الاحتلال التركيّ تتعارض مع المبادئ الإنسانيّة والمعايير الأخلاقيّة.

ولفتت بديعة إسماعيل إلى تكثيف الاحتلال التركي لهجماته على المرأة، وعزت ذلك إلى إدراكه أنّ وجود المجتمع مرتبطٌ بوجود المرأة.

وأشارت بديعة كذلك إلى الهجوم الذي طال طاقم فضائية JIN TV، الأربعاء (23 آب)، وأسفر عن استشهاد عضو الفضائية نجم الدين فيصل، وإصابة الصحفية دليلة عكيد.

وقالت: "تسعى دولة الاحتلال التركي بهذا الهجوم، إلى إسكات صوت الحقيقة وصوت المرأة الكرديّة، لكنّنا نؤكّد على النضال دائماً والانتصار بأفكار القائد عبد الله أوجلان".

وذكرت المواطنة العربيّة روعة جلود أنّ هجمات الاحتلال التركي تهدف إلى إثارة الأزمات والفتن في شمال وشرق سوريا وقالت: "سنضمن الانتصار بوحدتنا وتكاتفنا".

(ر)

ANHA