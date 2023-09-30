"سندافع عن كل شبر من أرضنا لإفشال مخططات العدو وتحقيق النصر"

أبدى مواطنون من مدينة الحسكة عن سخطهم حيال ما تتعرض له مناطق الدفاع مديا وتعاون الديمقراطي الكردستاني مع الاحتلال التركي وأكدوا تمسكهم بالمقاومة لإفشال مساعي الأعداء.

المواطنة عزيزة حسين قالت: "الجميع على معرفة تامة بالمقاومة التي تبديها قوات الكريلا في جبال كردستان إلا أنها تتعرض للخيانة من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يعادينا بمساندته للاحتلال التركي أعداء الكرد بدلاً من مساندة الكرد والشعوب المطالبة بالحرية".

خيانة الديمقراطي تدفن أحلام القضية الكردية

وشددت "على الديمقراطي الكردستاني الوقوف إلى جانب الكريلا، وعدم الانجرار وراء عدو الكرد؛ لأن مساندته للاحتلال التركي يدفن أحلام وأهداف أبنائهم تحت التراب بدلاً من تحقيقها".

وأكدت "سندافع عن كل شبر من أرضنا التي رويت بدماء أبنائنا الشهداء حتى دحر الاحتلال والنصر".

من جانبه، أدان المواطن بدري حوالة خيانة الديمقراطي الكردستاني لقوات الكريلا والقضية الكردية وأكد "مقاتلو الكريلا يبدون مقاومة تاريخية وبطولية في وجه الأعداء دون تردد أو خوف لحماية مشروع الأمة الديمقراطية".

فيما عاهد المواطن محمود جواد قوات الكريلا "سنستمر في المقاومة وسنبقى صفاً واحداً ضد كل من يحاول الاعتداء على أرضنا وشعبنا وقواتنا".

(م ح)

ANHA