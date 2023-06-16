"سندافع عن الأرض التي رويت بدماء أبنائنا حتى الرمق الأخير"

صعّدت دولة الاحتلال التركي من هجماتها العسكرية ضد مناطق شمال وشرق سوريا منذ مطلع الأسبوع الجاري، حيث قصفت مناطق متفرقة في كل من (الشهباء وعفرين المحتلة ومنبج وعين عيسى وقامشلو) ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين ومقاتلي القوات العسكرية.

هذه الهجمات لاقت ردود فعل غاضبة من قبل أهالي شمال وشرق سوريا، حيث أكدوا على تشبثهم بأرضهم ضد كل الهجمات التركية على مناطقهم.

تقديم التضحيات في سبيل الحرية

أوضح المواطن علي عمر وهو من مدينة قامشلو، أن الدولة التركية تسعى إلى إبادة الكرد كما أبادت العديد من المكونات الأخرى في عصر الخلافة العثمانية، وأن من يحمل هذه المهمة في الوقت الحالي يتمثل في شخص أردوغان الذي زاد من وحشيته ضد الكرد في السنوات الأخيرة؛ لضرب الإدارة الذاتية في روج آفا وعموم شمال وشرق سوريا التي تعد واحدة من مكتسبات الكرد والمكونات الأخرى في المنطقة.

عمر نوّه إلى تصعيد دولة الاحتلال التركي لهجماته الجوية ضد المنطقة، بالقول: "العديد من المواطنين والثوريين والأطفال والوطنيين استشهدوا إثر استهدافهم بالطائرات المسيّرة لتركيا، وسط صمت المنظمات الدولية والحقوقية حيال كل ما يرتكبه أردوغان من جرائم بحق الشعوب".

ودعا عمر الكرد وشعب المنطقة للوقوف ضد الميت التركي الذي يزوّد الاحتلال بالمعلومات ويساعده في شن هجماته الجوية والبرية ضد المنطقة، وأضاف: "يتم تزويد الاحتلال بالتسهيلات عبر العملاء لشن هجمات عبر الطائرات المسيّرة وارتكاب مجازر بحقنا، لكننا نحن أيضاً مستعدون لتقديم تضحيات من أجل ضمان حريتنا واستقرار مناطقنا".

مستعدون للمقاومة

وأشارت المواطنة نشمية عبد الله من مدينة قامشلو إلى وحشية الهجمات التركية ضد شمال وشرق سوريا، بالقول: "لا يسلم منزل أو عائلة من الهجمات البربرية للدولة التركية والتي تستهدف أراضينا وأطفالنا وقواتنا بشكل مستمر".

نشمية أكدت على مواصلة التشبث بالأرض ضد كافة أشكال الهجمات: "لن نترك أرضنا لك، فنحن من سقينا هذه الأرض بدماء شبابنا وشاباتنا، وتجاوزنا العديد من المحن، لذلك نحن مستعدون أكثر من وقت مضى للمقاومة".

الوقوف مع قسد في خندق واحد

في حين نددت المواطنة ميادة رمضان من ناحية جل آغا التابعة لمقاطعة قامشلو بالهجمات الوحشية لدولة الاحتلال التركي ضد المنطقة، وعدتها استهدافاً للمشروع الديمقراطي لمكونات شمال وشرق سوريا، وتابعت: "مهما شنت من هجماتها فلن تتمكن من النيل من إرادتنا وتكاتف مكونات المنطقة، وسندافع عن أرضنا ونحمي مكتسبات ثورتنا حتى النهاية".

ميادة أكدت على مواصلة المقاومة والوقوف إلى جانب القوات الأمنية والعسكرية في خندق واحد للتصدي لكافة هجمات الاحتلال والإبادة.

بدوره، رأى المواطن يوسف المهوش من أهالي ناحية تل حميس أن الهجمات التركية ضد شمال وشرق سوريا تهدف إلى ضرب نجاحات ومكتسبات الإدارة الذاتية، وتفكيك تكاتف مكونات المنطقة.

(كروب/آ)

ANHA