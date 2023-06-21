"سنعزز تدابيرنا واحتياطاتنا في مواجهة الهجمات"

استهدفت مسيّرة مسلحة تابعة لدولة الاحتلال التركي يوم أمس (20 حزيران) سيارة لمجلس مقاطعة قامشلو، على الطريق الواصل بين تربه سبيه وقامشلو وبالقرب من قرية تل شعير، ما أسفر عن استشهاد الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة قامشلو، يسرى درويش، ونائبة الرئاسة المشتركة للمجلس ليمان شويش وسائقهما فرات توما، بالإضافة إلى إصابة الرئيس المشترك للمجلس كابي شمعون.

وتحدث أهالي قامشلو إلى وكالتنا عن هذا الموضوع.

إذ قالت بدرية حسو: "الدولة التركية لا تتركنا وشأننا وتهاجمنا بجميع الأشكال، وتقصف أحياء ومنازل وممتلكات الأهالي وسياراتهم جواً وبراً. سنتخذ تدابيرنا واحتياطاتنا في مواجهة هجمات دولة الاحتلال التركي وندافع عن أنفسنا".

وقال ألند بركات: "تسعى دولة الاحتلال التركي إلى القضاء على الكرد يومياً وبمختلف الأساليب، فمن جهة تقطع عنهم المياه، وتفرض عليهم الحصار، وتستخدم مرتزقتها ضدهم وتستهدف المواطنين، ومن جهة أخرى، تشدد العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان أكثر يوماً بعد يوم. إن الهجمات تُشن في سياق محاولات الإبادة، لكن إرادتنا قوية، ولا يمكن كسرها يوماً".

أما المواطنة حليمة حاجي فقالت: "ندين القوى التي تدعم هجمات دولة الاحتلال التركي بشدة، فلم تتخذ منظمات حقوق الإنسان والقوى التي تدّعي الدفاع عن السلام أي موقف. وعلى الشعب اتخاذ موقف حازم حيال الهجمات الاحتلالية".

(س ب، ه أ/ر)