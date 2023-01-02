تستمر دولة الاحتلال التركي بارتكاب المجازر في شمال وشرق سوريا ومناطق الدفاع المشروع، مستخدمة في هجماتها الأسلحة الكيماوية، وسط صمت القوى الدولية؛ الذي يشجعها على ارتكاب المزيد من المجازر.

في الـ 27 من كانون الاول الجاري، أعلنت قوات الدفاع الشعبي عن سجلات 11 مقاتلاً ومقاتلة استشهدوا في هجوم كيماوي لجيش الاحتلال التركي على منطقة زاب في الـ 5 من تشرين الثاني الفائت.

وبهذا الصدد، قال الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي بالإدارة المدنية الديمقراطية في الطبقة، مظلوم عمر "إن دولة الاحتلال التركي تعيش حالة إفلاس، سواء من الناحية الاقتصادية أو العسكرية والسياسية، وخاصة بعد أن تكبدت خسائر فادحة في مناطق زاب ومتينا وآفاشين وعلى الرغم من استخدامها للأسلحة الكيماوية أيضاً، لم تسطع التقدم".

وأشار عمر "عاودت دولة الاحتلال التركي، استخدام الأسلحة الكيماوية في مناطق الدفاع المشروع ضد الكريلا وسط صمت القوى الدولية".

وأكد "أن صمت القوى الدولية يصب في مصلحة الاحتلال التركي، وهو دليل على شراكتها في هذه الإبادة التي نتعرض لها والمجازر بحق شعب المنطقة".

ولفت عمر "على الجهات المعنية تشكيل لجنة مختصة؛ تحاسب دولة الاحتلال التركي على استخدامها الأسلحة المحرمة دولياً، وبإمكان هذه اللجنة؛ الكشف على المواقع التي تعرضت للقصف الكيماوي".

ودعا عمر في ختام حديثه، "أهالي شمال وشرق سوريا إلى مساندة قوات الدفاع المشروع ودعمها ورفع صوتها للمطالبة بمحاسبة دولة الاحتلال التركي على جرائمها".

(خ)

ANHA