"شمس الحرية ستشرق من جديد وستتحقق حرية القائد أوجلان"

مع اقتراب الذكرى السنوية الـ 22 للمؤامرة الدولية التي طالت القائد عبدالله أوجلان في الـ 15 من شباط/ فبراير عام 1999، والمعروف بـ "اليوم الأسود" لدى عموم شعوب المنطقة، تشهد مدن شمال وشرق سوريا فعاليات متنوعة استنكارًا للمؤامرة.

وشارك في اليوم الثالث على التوالي لمعرض الصور وكتب القائد أوجلان الذي تنظمه حركة الشبيبة الثورية بالتنسيق مع حركة الثقافة والفن واتحاد المثقفين في مدينة الحسكة تحت شعار "الحرية والعدالة للقائد عبدالله أوجلان"، وفد من حركة المجتمع الديمقراطي وحزب الاتحاد الديمقراطي وحزب سوريا المستقبل ولجنة الاقتصاد في المعرض.

وتجول المشاركون في المعرض حين وصولهم إلى الخيمة، للاطلاع على الصور المعلقة وكتب القائد عبدالله أوجلان.

وبعد الانتهاء من جولتهم، سرد الكاتب وممثل اتحاد المثقفين في مكتب الحسكة أزهر داوود، مراحل حياة القائد عبد الله أوجلان منذ طفولته ونضاله إلى اليوم الذي اعتقل فيه من قبل قوى دولية سلّمته إلى تركيا.

داوود بيّن خلال حديثه أن ظهور فكر وفلسفة القائد عبدالله أوجلان خلقت فينا الإرادة القوية، والتي تأثرت بها المنطقة والبيئة الغنية بالأديان، وقال: "شعوب المنطقة تعلقت بفكر القائد أوجلان وضحّت من أجل فكره بالآلاف من أبنائها".

مبينًا "أن فلسفة الأمة الديمقراطية أصبحت هدفًا لرأسمالية، وكذلك فكر القائد أوجلان، منوهًا إلى أن "الاحتلال التركي كان يلجأ إلى أساليب شنيعة، في وقت كانت فيه الشعوب بحاجة إلى الحرية، وأن ظهور فكر القائد أوجلان كان من أجل الحفاظ على حقوق الطبقات العاملة والحرية لكافة أجزاء كردستان".

وأضاف داوود أن فكر القائد أوجلان حقق نتائج إيجابية، وقال "انتشر فكره وأصبح خطرًا على السلطات التركية، التي تحاول أن تكبت الصوت وتضيّق الحصار على مقاتلي حزب العمال كردستاني التي تدافع عن حقوق جميع الشعوب، من خلال هجماتها.

واستكر داوود في حديثه المؤامرة الدولية التي حيكت ضد القائد أوجلان وقال "نحن متفائلون بشروق شمس الحرية من جديد، وستتحقق حرية القائد عبد الله أوجلان ويستكمل المشروع الديمقراطي".

ويشار إلى أن المعرض الذي سيتسمر حتى 14 الشهر الجاري، يتضمن العشرات من اللوحات الخشبية المنقوشة عليها صور القائد عبدالله أوجلان، بالإضافة إلى المئات من الكتب، منها "مسألة الشخصية في كردستان، الحضارة الديمقراطية (أزمة المدنية وحل الحضارة الديمقراطية في الشرق الأوسط، بكافة أجزائها)، الأمة الديمقراطية وجذورها، كيف نعيش (بكافة أجزائها والتي تتمحور عن حقيقة العلاقات في كردستان والقضية النضال من أجل الحرية والمرأة الكردستانية الحرة)، رسائل الأمل، مختارات من تحليلات القائد أوجلان، الإصرار على الاشتراكية إصرار على بناء الإنسان، سوسيولوجيا الحرية ومشاكل المجتمع والمرأة والعائلة".

(بـ ر/آ س)

ANHA