"شارك في الكثير من الهجمات".. قسد تعلن القبض على أحد أخطر أمراء داعش

كشف مسؤول المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية عن اعتقال قواتهم لأحد أخطر أمراء مرتزقة داعش، قائلاً: "إنه شارك في الكثير من الهجمات على شمال وشرق سوريا، وفي مقدمتها الهجوم على كوباني".
خبر 2021-12-25T11:09:00 مركز الأخبار

وجاء ذلك، في منشورات لمدير مركز المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية فرهاد شامي، على صفحاته في موقعي "فيس بوك وتويتر" الافتراضيين، صباح اليوم.

وقال فيها "‏في هذا اليوم المبارك، تعلن قواتنا SDF عن اعتقال أحد أخطر أمراء داعش الذي شارك في الكثير من الهجمات، بما فيها الهجوم على كوباني عام ٢٠١٤، وارتكب الكثير من المجازر بحق أهلنا بجميع مكوناتهم في شمال وشرق سوريا".

‏وأشار الشامي أن المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية سينشر لاحقاً، اعترافاته.

‏وهنأ الشامي في نهاية منشوره العالم والمنطقة بعيد الميلاد، وقال: "عيد ميلاد سعيد".

(أم) 


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