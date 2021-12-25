"شارك في الكثير من الهجمات".. قسد تعلن القبض على أحد أخطر أمراء داعش

وجاء ذلك، في منشورات لمدير مركز المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية فرهاد شامي، على صفحاته في موقعي "فيس بوك وتويتر" الافتراضيين، صباح اليوم.

وقال فيها "‏في هذا اليوم المبارك، تعلن قواتنا SDF عن اعتقال أحد أخطر أمراء داعش الذي شارك في الكثير من الهجمات، بما فيها الهجوم على كوباني عام ٢٠١٤، وارتكب الكثير من المجازر بحق أهلنا بجميع مكوناتهم في شمال وشرق سوريا".

‏وأشار الشامي أن المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية سينشر لاحقاً، اعترافاته.

‏وهنأ الشامي في نهاية منشوره العالم والمنطقة بعيد الميلاد، وقال: "عيد ميلاد سعيد".

(أم)