"شعبنا بحاجة لمساعدة فورية".. الهلال الأحمر الكردي يناشد لمساعدة المتضررين من الزلزال

جاء ذلك خلال بيان أدلى به الهلال الأحمر الكردي، اليوم، حول آخر المستجدات والأعمال الإغاثية التي تم تقديمها للمتضررين من الزلزال في شمال وشرق سوريا.

البيان أدلي من قبل الرئيس المشترك للهلال الأحمر الكردي، حسن محمد أمين، أمام الخيم التي تم نصبها في ملعب شهداء 12 آذار بمدينة قامشلو، لاستخدامها كمراكز إيواء في حال استمرار حدوث أي هزات أرضية.

واستهل البيان بالإشارة إلى الزلزال الذي ضرب ناحية بازارجق التابعة لمدينة مرعش في باكور (شمال كردستان) يوم أمس، والذي أثر بمعظم مدن باكور كردستان وسوريا، وتابع: "هذا الزلال أدى إلى هزات عنيفة في سوريا أيضاً وبالأخص في شمال وشرق سوريا مما أدى إلى كارثة إنسانية، وبالأخص في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب ومدينة كوباني، حيث راح ضحيته العشرات من الأشخاص من الجرحى والشهداء".

وأضاف: " قام الهلال الأحمر الكردي مع المؤسسات المعنية بإجراء اجتماع طارئ لمناقشة كيفية مساعدة أهالينا في شمال وشرق سوريا، وأوكلت المهام إلى المؤسسات المعنية كبلدية الشعب ومجالس البلدات والصحة والحماية".

وأكد أن "نحن الهلال الأحمر الكردي أخذنا على عاتقنا بناء الخيم وتجهيز صالات الأعراس والمطاعم بالإضافة إلى تجهيز الطاقم الطبي والإسعافات في مناطق شمال وشرق سوريا؛ وأرسلنا المساعدات التي تتضمن بطانيات وخيم ومستلزمات حياتية إلى حي الشيخ مقصود، ونحن جاهزون على مدار 24 ساعة لخدمة شعبنا".

وأعرب الهلال عن استعداد طواقمه الطبية المدربة لمساعدة المناطق المنكوبة جراء الزلزال.

وناشد الهلال الأحمر الكردي خلال بيانه "جميع المؤسسات والمنظمات الدولية والإنسانية والصحية لتقديم المساعدة العاجلة وتقديم يد العون، فإمكانياتنا محدودة من ناحية الأدوية والأجهزة الطبية بسبب الحصار، لا يزال شعبنا في الشيخ مقصود تحت الانقاض، فيما يعيش الآخرون في الحدائق والشوارع وهم بحاجة إلى مساعدة فورية".

(س أ/آ)

ANHA