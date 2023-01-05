"صاعقة الجزيرة" تواصل تمشيط أرياف الهول وتلقي القبض على مرتزقة في مخيم الهول

أصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية اليوم بياناً حول سير عملية "صاعقة الجزيرة"، جاء فيه:

"كثفت القوات المشتركة في عملية صاعقة الجزيرة عمليات الملاحقة والتمشيط لخلايا تنظيم داعش الإرهابي وتدمير هياكله التنظيمية وخلاياه النائمة، وذلك لليوم الثامن للعملية.

وبعد تل حميس وتل براك والهول، مشطت القوات صباح اليوم الخميس قرى الريف الشمالي الشرقي للهول والريف الشرقي لمدينة الحسكة بمحيط جبل كوكب، التي شهدت خلال الفترة الماضية تحركات للخلايا الإرهابية وكذلك العناصر الإجرامية التي ارتكبت الانتهاكات بحق الأهالي.

كما داهمت قوى الأمن الداخلي المشاركة في العملية مخابئ لعناصر التنظيم الإرهابي في مخيم الهول بعد تثبيت المعلومات، حيث ألقت القوات القبض على ثمانية مرتزقة يعملون لصالح خلايا التنظيم ضمن المخيم.

القوات المشتركة، نفذت حملة تمشيط لـ 23 قرية ومزرعة في الريف الشرقي للحسكة، حيث داهمت أوكاراً كانت تستخدمها العصابات الإجرامية التي حاولت خلال الفترة الماضية الإخلال بالأمن وتهديد الأهالي، واعتقلت اثنين منهم ثبت تورطهم بالعمليات الإجرامية.

كما ضبطت القوات خلال عملية التفتيش أسلحة وألبسة عسكرية غير مصرح بها وكذلك العديد من الأوراق الثبوتية المزورة كانت تستخدمها الخلايا الإرهابية في انتحال الشخصية للتخفي عن أعين القوات الأمنية.

إن قواتنا التي أثبتت جاهزيتها للتعامل مع الظروف الأمنية، أجهضت العديد من العمليات الإرهابية المحتملة، وستواصل عملياتها بكل حزم لحماية سكان شمال وشرق سوريا وضمان الأمن والاستقرار بمواجهة كافة التحديات".

(ف)