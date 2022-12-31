"صاعقة الجزيرة".. القبض على عددٍ من مرتزقة خلايا داعش في ريف تل براك

تستمرّ عملية "صاعقة الجزيرة" التي أطلقتها قوات سوريا الديمقراطية في الـ 29 من كانون الأول الجاري، بمساندة قوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا، في يومها الثالث.

وأفادت مراسلتنا التي تتابع العملية بأنّ القوات المشاركة في العملية قد بدأت عمليات التفتيش والتطهير في أرياف ناحيتي تل براك وتل حميس التابعتين لمقاطعة قامشلو منذ ساعات الفجر.

وذكرت مراسلتنا أنّ المقاتلون قد قاموا في هذا السياق بتطويق قرية تل عطشان التابعة لناحية تل براك ثمّ بدأوا عمليات البحث والتفتيش.

وبحسب الأنباء الواردة؛ فإنّه وبالتعاون مع أهالي القرية ألقت قوات العملية القبض على عددٍ من مرتزقة داعش الذين انتشروا في القرية محاولين الفرار، كما وألقت أيضاً القبض على عددٍ من أعضاء الخلايا النائمة المختبئة.

يُشار إلى أنّ عمليات البحث والتفتيش لا تزال مستمرّة في القرية حتّى لحظة إعداد هذا الخبر.

(ر)

ANHA