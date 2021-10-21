"رياض الأطفال" تخفف من أعباء النساء العاملات

مع تأسيس الإدارة الذاتية تحوّل مجال التعليم في الإقليم إلى مجال أخلاقي وثقافي لدى جميع المكونات. إحدى النقاط الرئيسة في النظام التعليمي للإدارة الذاتية هي التعليم باللغة الأم والتركيز على أهمية التعليم التطبيقي.

مناهج الإدارة الذاتية كلها تتركز على التاريخ الصحيح، العلوم الاجتماعية، الثقافة والأخلاق، البيئة والطبيعة، أي أن جميعها تندرج في إطار نظام ديمقراطي.

إحدى مجالات التعليم هي رياض الأطفال، التي تم تأسيسها في الإقليم، للمرة الأولى من قبل هيئة المرأة ووقفة المرأة الحرة في سوريا وبلدية الشعب، إذ دعت الحاجة إلى تأسيسها نتيجة ازدياد نسبة النساء العاملات في مؤسسات الإدارة الذاتية.

نظام رياض الأطفال

أسست هيئة التربية والتعليم في إقليم الجزيرة نظام التعليم في رياض الأطفال عام 2016.

في صيف كل عام يتم افتتاح تدريب لمعلمي رياض الأطفال حيث يتم التدرب على كيفية تعليم الأطفال من خلال النشاطات والألعاب والأغاني والقصص.

توجد ثلاث موظفات رئيسات في كل روضة أطفال؛ واحدة لمراقبة الأطفال في السيارات وواحدة لاستقبال الأطفال والثالثة لمراقبة النظافة ووضع الطعام. كما يوجد في كل صف 20 طفلاً ومعلمتين اثنتين.

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الإدارية في رياض الأطفال بمقاطعة قامشلو، غزال درباس، تحدثت لوكالتنا، وأوضحت أن الروضات كانت تقتصر على أطفال الأسر الغنية ومحصورة في نطاق بعض الأحياء الشهيرة فقط قبل ثورة روج آفا، كما أنها كانت غالية جداً ولهذا فقد كان باستطاعة شريحة واحدة فقط إرسال أطفالها إلى الروضة.

'كادر الروضة بالكامل من النساء'

أشارت غزال درباس إلى أن بعض الأسر التي تكون فيها الأمهات غير عاملات أيضاً يرسلون أطفالهن إلى الروضة بالإضافة إلى بعض الأسر ذات الدخل الاقتصادي المنخفض، وذلك لأن رسوم التسجيل فيها منخفضة جداً.

وأوضحت أن أساليب وطرق التعليم في هذه الرياض لا تتم عن طريق الكتب بل عبر الألعاب والقصص والنشاطات المختلفة، وذلك لأن أعمار الأطفال تتراوح بين الخمس سنوات وما أقل منه، ولهذا يتم الاعتماد على النشاطات العملية والتطبيقية.

ونوهت غزال درباس إلى أن كوادر رياض الأطفال في إقليم الجزيرة يتألف بالكامل من النساء، لأنهن أكثر قدرة على التعامل مع الأطفال وفهمهم.

'تكلفة التعلم في رياض الأطفال رمزية جداً... وأكثرها مجانا'

ورداً على سؤال يتعلق بكيفية مجيء وذهاب الطلاب إلى الرياض، أشارت غزال درباس أن الأسر هي التي تتولى مهمة نقل أطفالها بنفسها، مبيّنة أن رسم التسجيل يقدر بـ 5 آلاف ليرة سورية للطفل الواحد شهرياً، وقالت: "يؤخذ هذا المبلغ من أجل أدوات تنظيف الروضة لكننا نريد إلغاءه أيضاً في المستقبل، وهذا يتوقف على الوضع الاجتماعي".

هذا ويسجل أطفال الشهداء والمهجرين والأسر منخفضة الدخل بالروضة مجاناً.

التعليم وعمر الأطفال

توجد حضانة في الإقليم وهي من أجل الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 3 أشهر و3 سنوات، وهي تابعة لهيئة المرأة، وفي رياض الأطفال التابعة لهيئة التربية والتعليم يتم قبول الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 3 سنوات و5 سنوات.

وبيّنت غزال درباس أن لكل مكون صف خاص به، وقالت: "تتعامل المعلمات مع كل مكون بلغته الأم ولهذا نوظف المعلمات وفقاً للمكونات، فالروضة هي للمكونات الكردية والسريانية والعربية".

مضيفة أن "الضرب ممنوع ويجب أن تتعامل المعلمة مع الأطفال بطريقة بناءة، ومن ناحية التعليم فإن تعليمنا يتم عن طريق النشاطات، كما أن نفسية الأطفال هي الأولوية في مقاييسنا والأمر الأساسي هو تعليم الطفل حب البيئة المحيطة والاحترام".

'بناء على طلب الأمهات أضيف الدوام المسائي'

ولفتت غزال درباس أن الدوام في رياض الأطفال كان صباحياً فقط إلا أنه وبناء على طلب بعض الأسر أضيف الدوام المسائي أيضاً، وقالت: "لقد أضفنا الدوام المسائي لأن أعمال بعض الأمهات تستمر لفترة ما بعد الظهر".

ويبدأ البرنامج اليومي لرياض الأطفال بالرياضة يأتي بعدها وقت الطعام وبعد ذلك يتم تعليمهم وفقاً البرنامج المعد من الروضة وتمضي الساعات الأخيرة باللعب.

'يبلغ عدد الأطفال في بعض الرياض 100 طفل'

وأوضحت غزال أن أعداد الأطفال تتزايد بالمقارنة مع عام 2018 وأن العدد يراوح بين 80 إلى 90 طفلاً في كل روضة وأحياناً تصل لـ100 طفل في بعض الرياض.

مؤكدة أنهم سيفتتحون الرياض في كل مناطق الإقليم بناء على المطالب، وتابعت قائلة: "نحن نحضّر لافتتاح رياض أطفال في ناحيتي تل كوجر وتل حميس أيضاً، حيث أن الأسر وعن طريق الكومينات تطالب بافتتاح الرياض".

وبحسب إدارة رياض الأطفال في إقليم الجزيرة فإن عدد رياض الأطفال يبلغ 55 روضة، وهي تضم حوالي 3500 طفل، منهم 2500 في مقاطعة قامشلو و1500 في مقاطعة الحسكة، كما أن عدد المعلمات يبلغ 250 معلمة في المقاطعة الأولى و80 معلمة في المقاطعة الثانية على التوالي.

'عوائل الأطفال راضون عنا'

ومن جانبها تحدثت الناطقة باسم روضة (شعاع الشمس) الموجودة في قامشلو، ستيرا موسى، لوكالتنا، وذكرت أن روضتهم تضم مكونين اثنين هما الكرد والعرب، وأن عدد الأطفال لديهم يبلغ 76 طفلاً فيما لا زالت الطلبات ترد.

وقالت "تعقد الاجتماعات مع أولياء الأطفال كل شهر، وخلالها تردنا أراء أولياء الأطفال وهي راضية عنا، كما أننا نأخذ اقتراحاتهم بعين الاعتبار من أجل تطوير نظام الرياض".

(ر)

ANHA