"روسآتوم" الروسية تعتزم المشاركة في مشروع بناء أول محطة طاقة نووية في السعودية

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك لقناة "الشرق" الاخبارية: "نحن مع الشركات الروسية مهتمون بتنفيذ مشاريع مشتركة في مجال البتروكيماويات في كل من المملكة العربية السعودية وروسيا".

وفقا لنوفاك، فإن العلاقات بين الدولتين تتطور بشكل ديناميكي للغاية. وكجزء من عمل اللجنة الحكومية الدولية، تتم مناقشة جميع مجالات التعاون تقريبا، سواء في مجال الطاقة والنقل، وكذلك البناء، والمجال الاجتماعي. بالإضافة إلى ذلك، فإن الدول لديها خارطة طريق.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى أن الشركات الروسية مستعدة لدعم والعمل الاستكشافي في السعودية، في إطار إصلاح وبناء محطات الطاقة الحرارية، ومصادر الطاقة المتجددة.

وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أن روسيا "تتوقع في الوقت نفسه أن يتطور التعاون ليس فقط في بناء محطة الطاقة النووية، ولكن أيضا في استخدام التقنيات النووية للأغراض السلمية بشكل عام".

ويأتي هذا المشروع بالتزامن مع توتر العلاقات ما بين واشنطن والرياض وذلك خلفية خفض الأخيرة انتاج النفظ، والتي اعتبرته الولايات المتحدة بأنه يخدم روسيا.

(م ش)