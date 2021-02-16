"روناهي TV هي من عرّفت ثورة روج آفا"

قال إدارة فضائية "روناهي تي في RONAHÎ TV" ـ خلال بيان نُشر في الثالث من الشهر الجاري على مواقعها الرسمية ـ إنها تقدمت منذ تشرين الأول عام 2020 بطلب لفتح مكتب لها في باشور كردستان، إلا أن أسايش هولير لم تمنحهم الموافقة الأمنية حتى الآن.

ولفتت الإدارة إلى أن تحجج الأسايش بموضوع فيروس كورونا وعدم عقد اجتماع، ما هو إلا "ذريعة لمنع فضائيتنا من العمل في أراضي الإقليم، على الرغم من أنها قدمت كافة الثبوتيات والأوراق المطلوبة، وحصلت على التراخيص اللازمة من الجهات والمؤسسات المعنية في الحكومة العراقية".

وشجبت الفضائية في بيانها هذا التصرف، وصنفته في خانة انتهاك الحريات الإعلامية وممارسة التضييق على عمل مؤسسات الإعلام.

مثقفو ناحية الدرباسية أوضحوا أن منع قناة كردية من العمل في الأراضي الكردية "لن يصب في خدمة الشعب الكردي، لأن قناة روناهي TV تعمل من أجل إيصال الصوت الكردي إلى الرأي العام".

الكاتب أكرم درويش، قال "قناة روناهي TV قدمت أوراق رسمية إلى إدارة الأسايش في إقليم كردستان، فلماذا لا يتم منحها الرخصة للعمل مثلها مثل القنوات الأخرى في باشور كردستان".

ونوه درويش إلى أن إقليم كردستان جزء من أراضي كردستان، وقناة روناهي كردية تبث باللغة الكردية وهدفها الأساسي إيصال صوت الشعب الكردي إلى الرأي العام "تعمل من أجل القضية الكردية ولديها شعبية كبيرة".

وطالب أكرم درويش حكومة باشور كردستان بإعادة النظر بقرارها ومنح قناة روناهي الرخصة، وتابع "منع قناة كردية من العمل في أراضٍ كردية محل نقد لحكومة باشور".

ومن جانبها تساءلت الشاعرة أمل حمو حول عدم منح الرخصة لقناة روناهي TV وقالت "لدى قناة روناهي الآلاف من المشاهدين لأنها قناة كردية وتُبث باللغة الكردية فلماذا تمنع منح الرخصة لهم؟!".

وبيّنت أمل أن لقناة روناهي TV أهمية كبيرة لدى الشعب الكردي فهي من أوصلت ثورة روج آفا إلى الرأي العام وتعمل في سبيل القضية الكردية.

هذا ولاقى رفض أسايش باشور كردستان منح الموافقة للفضائية بالعمل ردود فعل مستنكرة من قبل الصحفيين والإعلاميين في شمال وشرق سوريا.

(آ ح/هـ ن)

ANHA