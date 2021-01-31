"روج آفا وشنكال مقاومة العالم" 40 منظمة تؤكد الدفاع عنهما

وأصدرت المنظمات الـ 40 بيانًا إلى الرأي العام، اليوم الأحد، دعوا فيه المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات جدية من شأنها ردع وإيقاف التهديدات التركية المتكررة.

وجاء في مستهل البيان "الحرب الدائرة في المنطقة تسببت في مآسي ومعاناة لجميع شعوب الشرق الأوسط، وخاصة منطقة شمال وشرق سوريا التي شهدت العديد من الحروب الكارثية".

وتابع البيان "ونتيجة لذلك فقد الكثير من الناس حياتهم، وتشرد الآلاف منهم في المناطق المحتلة (عفرين وكري سبي وسري كانيه)، وتستمر عمليات الخطف والاغتصاب والقتل بشكل يومي بهدف التغيير الديمغرافي وإبادة الثقافة والتاريخ وتدمير الأماكن المقدسة للأديان القديمة في المنطقة، كما تعرض شعبنا الإيزيدي في شنكال إلى إبادة القرن الحادي والعشرين، حيث تم الإتجار بآلاف النساء ولا يزال مصير المئات منهن مجهولًا، وفي المناطق التي استُهدف فيها السريان الآشوريين لا تزال عشرات القرى فارغة".

وأضاف قائلًا "ناضلت شعوب المنطقة بكل بسالة، وقدمت التضحيات الجسام في سبيل حماية نفسها وحماية العالم، دفاعًا عن قيم الحرية والديمقراطية والمساواة والعدالة بقيادة المرأة والشبيبة، وتبنت مشروع الإدارة الذاتية عبر تآلف واتحاد شعوبها من مختلف الثقافات والأديان والمعتقدات لتصبح قدوةً لجميع الشعوب الثورية والحرة".

ولفت البيان إلى تصاعد تهديدات الدولة التركية ضد شنكال ومناطق شمال وشرق سوريا مرة أخرى، وقالت: "لذا فإننا نجدد عهدنا بأننا سنواصل النضال ضد المحتلين والفاشية والاستبداد حتى النهاية، لحماية القيم الإنسانية بقيادة المرأة والشبيبة".

ودعت المنظمات في ختام بيانها، جميع المؤسسات المجتمعية والقوى المؤمنة بالحرية والديمقراطية وكافة شعوب العالم "للوقوف إلى جانب مقاومة الشعب وإرادته الحرة في شنكال وشمال شرق سوريا، تجنبًا لمخاطر الإبادة الجماعية بحق شعوب المنطقة وبمساندة المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني للضغط على الجهات المعنية، لاتخاذ خطوات جدية من شأنها ردع وإيقاف التهديدات التركية المتكررة وليعم السلام في جميع أنحاء العالم".

والمنظمات هي:

- كونفدراسيون جرحى الحرب، حركة حرية المرأة الإيزيدية، رابطة دعم المرأة الإيزيدية، منظمة أبناء سنجار الإنسانية، حركة الشبيبة الثورية، حركة المرأة الشابة، مؤتمر الإسلام الديموقراطي، جامعات روج آفا، قوات الحماية الجوهرية HPC , HPC-JIN، حركة الثقافة والفن TEV-ÇAND، الهلال الذهبي، إدارة المجتمع المدني في دير الزور، منظمة حقوق الإنسان الجزيرة، منظمة حقوق الإنسان في عفرين – سوريا، منظمة سارة، وقف المرأة الحرة في سوريا، منظمة مايا، منظمات المجتمع المدني في منبج وريفها، جنوار jinwar، مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة، منظمات المجتمع المدني في الرقة، اتحاد الإعلام الحر، اتحاد المحامين في شمال وشرق سوريا، اتحاد الكادحين، اتحاد أطباء إقليم الجزيرة، اتحاد المهندسين في شمال وشرق سوريا، اتحاد الأصناف-إقليم الجزيرة، اتحاد معلمي شمال وشرق سوريا، الاتحاد العام للفلاحين والثروة الحيوانية، اتحاد غرف التجارة - شمال وشرق سوريا، اتحاد المقاولين في شمال وشرق سوريا، اتحاد غرف الصناعة في شمال وشرق سوريا، اتحاد الصيادلة في شمال وشرق سوريا، اتحاد السائقين في شمال وشرق سوريا، اتحاد المثقفين في الجزيرة، مبادرة دفاع الحقوقية، البيت الإيزيدي، اتحاد أيزيديي عفرين، اتحاد فناني الجزيرة.

(س ر)

ANHA