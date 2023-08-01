"روح مقاومة 14 تموز تقسّم لوزان" عنوان عدد جديد من صحيفة سرخبون

ركز العدد (499) الجديد من صحيفة "سرخبون"، بشكل أساسي على مقاومة صيام الموت العظيمة، في 14 تموز ضمن سجن آمد، وعلى ثورة روج آفا في 19 تموز، تحت عنوان "روح مقاومة 14 تموز تقسم لوزان"

بالإضافة إلى الرسالة التي كتبها محمد خيري دورموش، المقاوم في سجن آمد، إلى عائلته في 25 تشرين الثاني 1980، وتحليلات وتقييمات جميل بايك، دوران كالكان، صبري أوك، آلدار خليل، جيكدم دوغو وجمال شريك حول مواضيع مختلفة.

وقيّم فيها، الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في منظومة المجتمع الكردستاني (KCK) خلال مقال كتبه تحت عنوان "هدف الدولة التركية هو روج آفا والكرد"، حيث دخلت الاجتماعات التركية السورية على أجندة السياسة التي تتبعها روسيا، وتبني الدولة التركية سياستها بالكامل على مناهضة الكرد والإبادة الجماعية بحقهم، بالطبع، تتصرف الدول وفقاً لمصالحها وتطور العلاقات مع بعضها البعض، لذلك ، حتى مع وجود العديد من الإجراءات المتعارضة ، فإن دولتي تركيا وسوريا يمكنهما الاتفاق على بعض القضايا، وعلى الرغم من إعلان الدولة التركية حتى الآن أنه ليس لديها خطط لمغادرة المناطق التي احتلتها، فمن الواضح أنها ستتفاوض على هذا مقابل تصفية ثورة روج آفا، لأن الهدف الرئيسي للدولة التركية هو روج آفا والكرد".

من ناحية أخرى، عضو هيئة الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، آلدار خليل، مقالاً بعنوان "ثورة 19 تموز 2012 هي نتاج لثورة 14 تموز 1982"، وأكد أنه لا يمكن تغيير الأنظمة والحكومات دون النضال من أجل الديمقراطية والحرية.

كما نشرت اللجنة التنفيذية لحزب العمال الكردستاني بياناً بمناسبة ذكرى الحملات الثورية والمقاومات الثورية الكبرى في 14 تموز و19 تموز و30 تموز.

وقيّم عضو المجلس التنفيذي لمنظومة المجتمع الكردستانيKCK ، صبري أوك، حرب الشعب الثورية، حمل عنوان "كل ساحة من ساحات العمل يجب أن يكون موقعاً للكريلا".

وفي العدد الجديد من الصحيفة، كتب عضو اللجنة التنفيذية لحزب العمال الكردستاني دوران كالكان مقالاً بعنوان "الحداثة الديمقراطية والاشتراكية"

في مقال آخر، لفت دوران كالكان الانتباه إلى أهمية النضال الأيديولوجي والتغيير الأيديولوجي داخل نظام الدولة التركية.

كما تضمنت صحيفة سرخبون في عددها الأخير مذكرات الشهيد أكين رشيد وجمال شريك وجيكدم دوغو.

ويمكن الوصول إلى صحيفة سرخبون عبر الموقع (serxwebun.org).

(ف)