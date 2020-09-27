"رفع صوت الحق ضد الاحتلال" كلمة تتصدر كونفرانس مؤتمر ستار في مقاطعة الحسكة

يعقد الكونفرانس في صالة طيفور بمدينة الحسكة بحضور/125/ عضوة من مؤتمر ستار لنواحي وبلدات مقاطعة الحسكة كافة، وكذلك حضور الناطقة الرسمية لمؤتمر ستار في شمال وشرق سوريا أفين سويد، وعضو منسقية مؤتمر ستار في شمال وشرق سوريا هيفا عربو، وإدارية مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا جيان حسين، وإدارية اتحاد النساء السرياني مها شابو.

في البداية تم تشكل ديوان الكونفرانس مؤلفًا من 4 عضوات وإداريات مؤتمر ستار.

بدأ الكونفرانس بدقيقة صمت، تلاها إلقاء كلمة الافتتاحية من قبل عضوة منسقية مؤتمر ستار في شمال وشرق سوريا هيفا عربو وباركت انعقاد الكونفرانس، وقالت "نحن نمر بمرحلة تاريخية أعلننا فيها استجابتنا للمقاومة وحماية مكتسباتنا، نحن اليوم في هذه القاعة بمكوناتنا كافة، قاومنا أكبر تنظيم في العالم وانتصرنا".

وأضافت هيفا عربو على حديثها: ما زالت هناك خطورة من قبل تركيا، فهي أخطر من تنظيم داعش بفكرها وسياستها، هذه الدولة أعلنت عن أطماعها بالسيطرة على الشرق الأوسط والعالم أجمع، والجميع يعلم أن مشكلتها ليست مع هوية واحدة وإنما تحارب جميع الهويات.

وقالت هيفا إن دولة الاحتلال التركي تعيش أضعف أوقاتها منذ الإمبراطورية العثمانية، ولأول مرة تتجرد من الناحية الدبلوماسية، ولكنها تحاول في هذا الوقت زيادة الصراع في المنطقة أكثر، فتركيا تارة تراها بعلاقات جيدة مع أمريكا وتارة مع روسيا وهكذا مع باقي دول العالم، كل هذا التخبط سيؤدي الى انهيارها، لأنها تسعى إلى محو الهويات".

وأكدت هيفا أن دولة الاحتلال التركي قامت بمجازر في المناطق التي احتلتها، والكثير مع الدول اعترفت رسميًّا بهذه المجازر التي حصلت في عفرين، سري كانيه، كري سبي / تل أبيض، مشيرة إلى أن أعمال الاحتلال التركي لن تستمر طويلًا لأن مشروع الأمة الديمقراطية جواب على هذه السياسات الاحتلالية.

وتطرقت هيفا عربو إلى هجمات الاحتلال التي تستهدف النساء بشكل خاص قائلة: "هجمات الاحتلال التركي تستهدف النساء وإرادة شعوب المنطقة، فاستهداف الرفيقات هفرين وزهرة والأم عقيدة دليل على ضعف تركيا أمام إرادة المرأة الحرة".

ودعت هيفا النساء إلى أن يكن صوتًا واحدًا في النضال والكفاح وعدم قبول العودة إلى ما قبل عشرات السنين، وزمن العبودية، وقالت "قررنا أن نحدد مصيرنا نحن النساء والشعب، ومن هنا نقول للعالم أجمع أن يعيدوا النظر في سياستهم، ورفع صوت الحق ضد هجمات تركيا الاحتلالية".

وفي ختام الحديث قالت عضوة منسقية مؤتمر ستار في شمال وشرق سوريا هيفا عربو "هذه الأيام أيام حرية الشعوب والمرأة، وبمناسبة هذا الكونفرانس نعاهد الشهداء بأننا على خطاهم سائرون، ولن نتردد في رفع وتيرة نضالنا وتحرير شعبنا ومناطقنا وقائدنا، فهذا دين في أعناقنا".

هذا ويستمر الكونفرانس بقراءة توجيهات القائد عن المرأة باللغتين العربية والكردية من قبل سونكل حمو وشكرية محمد، ومن المزمع أن تفتح النقاشات أمام العضوات الحاضرات للحديث حول الصعوبات والأعمال خلال عامين، بالإضافة إلى مقترحاتهن.

(ه إ- ج إ/س و)

ANHA