"رفع درجة الاستعداد القصوى وتعطيل الدراسة في مصر بسبب سوء الطقس"

ورفعت أجهزة محافظتي القاهرة والجيزة درجة الاستعداد القصوى استعداداً للأمطار المتوقع سقوطها يوم الأربعاء، بالتزامن مع سوء الأحوال الجوية، حيث نشرت أجهزة المحافظتين بالتنسيق والتعاون مع شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة, والجيزة وهيئتي النظافة، معدات شفط المياه بالشوارع، ونقاط تجمع المياه ومطالع الكباري والأنفاق وفقا لتقارير الأرصاد الجوية.

وأكّدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي, إلى رفع درجات الاستعداد القصوى بكافة شركاتها التابعة لها في مختلف المحافظات، تحسّبًا إلى سقوط الأمطار الغزيرة, وفقاً للبيانات الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وحرصاً على سلامة الطّلاب، عطّلت عدد من المحافظات المصرية, وفي مقدمتها محافظتا القاهرة والجيزة، الأربعاء بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأكّدت المحافظتان أنّ القرار يأتي حفاظًا على سلامة الطلاب وعدم تعرّضهم لأية أحداث تنجم عن سوء الأحوال الجوية، وإتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتّخاذ جميع التدابير اللازمة, والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، مؤكدًا رفع حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السيّء.

(أ ع)

ANHA