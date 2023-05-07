"رفع المقام " عنوان مسرحية تحاكي مجازر الأرمن

تتابع لجنة النشاطات التابعة لهيئة التربية والتعليم في مقاطعة الحسكة عرض مسرحية "رفع المقام " في مناطق مختلفة من مقاطعة الحسكة بعد أن تم عرضها في مركز سردم للثقافة والفن في الحسكة للمرة الأولى بمناسبة ذكرى إبادة الأرمن.

وعرضت لجنة النشاطات التابعة لهيئة التربية والتعليم بالتنسيق مع لجنة النشاطات التابعة لإدارة المدارس في ناحية الدرباسية التابعة لمقاطعة الحسكة صباح اليوم المسرحية وذلك في مركز الثقافة والفن .

حملت المسرحية في طياتها ثلاث لوحات فنية تجسد قصصاً لمجازر إبادة الأرمن، التي تعرضوا لها من قبل الدولة العثمانية عام 1915,من إخراج المخرج وعضو لجنة النشاطات آزاد حاج محمد.

وحضر المسرحية العشرات من طلاب التعليم الإعدادي والثانوي في ناحية الدرباسية إلى جانب معلميهم ومعلماتهم.

ويذكر أن المسرحية عمل مشترك بين لجنة النشاطات والمجلس الاجتماعي الأرمني، و استغرقت المسرحية مدة زمنية تتراوح بين شهر إلى شهرين حتى انتهاء التحضيرات والتدريبات اللازمة قبل بدء عرضها، وقد شكلت فرقة آرارات المسرحية من عدد من الطلاب و الموهوبين الأرمن و انضم إليهم فيما بعد عدد من الشبان والشابات من المكونات الأخرى .

(ج ع/سـ)

ANHA