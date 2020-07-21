"رابطة دعم كردستان" ترسل مساعدات طبية إلى شمال وشرق سوريا

استلم الهلال الأحمر الكردي كمية من الأدوية والمساعدات الطبية مقدمة من "رابطة دعم كردستان" العاملة في روسيا، مرسلة إلى شمال وشرق سوريا.
خبر 2020-07-21T14:40:00 الحسكة

رابطة دعم كردستان تعمل منذ 4 أعوام في روسيا، وتنشط في مجال الإغاثة وتقديم المساعدات للمُهجّرين واللاجئين في الداخل الروسي وخارجها.

وقدمت الرابطة، اليوم، الدفعة الأولى من مساعداتها الطبية لمنظمة الهلال الأحمر الكردي، وذلك في مقر الهلال الكائن في ناحية عامودا التابعة لمقاطعة قامشلو.

وتضمنت المساعدات أنواعًا متعددة من الأدوية والمواد الطبية الأولية، بالإضافة إلى بعض أنواع الأدوية التي تستخدم في الإسعافات الأولية.

وحسب اللجنة الإعلامية للهلال الأحمر الكردي، فإن هذه الأدوية ستوزع على المراكز والمشافي التابعة للهلال الأحمر الكردي، والتي بدورها ستوزعها على المواطنين والنازحين واللاجئين بالمجان.

(هـ ن)

ANHA


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