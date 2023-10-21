"قوة الحرية والسلام في إمرالي"

خرج أهالي الحسكة وأعضاء مؤسساتها وأحزابها السياسية اليوم في مسيرة؛ لدعم الحملة العالمية التي انطلقت، في 10 من تشرين الأول الجاري تحت شعار "الحرية لعبد الله أوجلان، الحل للقضية الكردية"، وحملة المبادرة الشعبية في شمال وشرق سوريا تحت شعار "الحرية للقائد عبد الله أوجلان، الحل للقضية الكردية".

وانطلقت المسيرة من دوار المحلج في حي مشيرفة وسط حمل المشاركين صور القائد أوجلان ويافطة كتب عليها "الحرية للقائد عبد الله أوجلان والحل للقضية الكردية"، وترديد "لا حياة دون القائد"، و"تحيا مقاومة إمرالي".

ولدى وصولها إلى الطريق المؤدي إلى حي الناصرة، تحولت إلى تجمّع جماهيري، ليقف المشاركون دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء ثم ألقت رئيسة هيئة المرأة في إقليم الجزيرة أفين باشو كلمة، حيّت فيها الداعمين للحملة العالمية لحرية القائد أوجلان.

وأكدت أفين باشو: "من يريد حل قضية الشرق الأوسط فمفتاح الحل في إمرالي، ومن يريد السلام والحرية فقوة الحرية والسلام في إمرالي، لذلك نطالب كل من يبحث عن الحرية وبشكل خاص الحركات النسائية بالانضمام إلى الحملة، ومساندتها لأن حرية القائد هي حرية الشعوب التواقة للحرية والديمقراطية".

وانتهت المسيرة بترديد "تحيا مقاومة القائد أوجلان"، و"الحرية للقائد".

(م ح)

ANHA