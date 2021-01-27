"قسد تمثلنا".. وجيه يطالب العشائر العربية بالانتفاض في وجه تركيا

يحاول الاحتلال التركي ومرتزقة ما يسمون بـ "الجيش الوطني السوري" تدمير المنطقة بشتى الوسائل ومختلف الأساليب، وعبر هجماتهم المكثفة واغتيال الشخصيات البارزة.

وفي السياق التقت وكالتنا علي الشيخ الصالح، أحد وجهاء فخذ الرخمان التابعة لعشيرة النعيم، ليسلط الضوء على جرائم الاحتلال وأهدافها.

وتحدث علي الشيخ الصالح في البداية عن الجرائم التي حدثت في قرية العريشة (20 كم جنوب شرق مدينة سري كانيه) التي ينحدر منها، قائلًا: "الاحتلال التركي ومنذ دخوله إلى المنطقة واحتلالها، لجأ إلى تدمير بنيتها التحتية، بالإضافة إلى تدمير القرى والمنازل، حيث باتت قرية العريشة شبه مدمرة، وذلك بعد سرقتهم أثاث المنازل وجرفها".

'حرب عالمية ثالثة غير معلنة'

ووصف الشيخ الصالح ما يُقدم عليه الاحتلال التركي ومرتزقته في القرى المحتلة من الجرائم والمجازر بـ "جريمة حرب" كونه يدمر المنطقة، ويقول "يدمر منطقتنا وليس لهم فيها شيء، هدفهم ضم أراضينا إلى الأراضي التركية".

وأضاف: "ما يفعله الاحتلال في المنطقة يشير وكأنه حرب عالمية ثالثة غير معلنة، فهو يحارب المنطقة منذ 10 أعوام، وانتهاكاتهم طالت الطبيعة والأرض والبشر من عفرين وصولًا إلى سري كانيه".

ويرى الصالح أن الرئيس التركي "يحاول توسيع نفوذه في دول الجوار بغية استرجاع الهيمنة العثمانية، وتغيير ديمغرافية المنطقة لطمس هوية شعوبها، تؤكد ذلك".

'الاغتيال وسيلة لإيقاد الفتنة'

ومع ازدياد عمليات اغتيال وجهاء العشائر العربية في المنطقة قال الشيخ صالح: "الجهات المعادية للمنطقة وفي مقدمتهم تركيا تحاول خلق فتنة عشائرية وطائفية في المنطقة".

وبيّن أنه "مع خروج الاحتلال التركي ومرتزقته من المنطقة سيعود الأمن والأمان إليها من جديد، وستعود الحياة كما كانت".

'الانتفاض'

وأكمل الشيخ الصالح حديثه قائلًا: "نرجو من العشائر العربية ووجهائها الموجودين في المناطق الخاضعة للاحتلال التركي بأن يتحدوا للانتفاض في وجه المحتل ومرتزقته، كون الأرض أرضنا والموجودون الآن على أرضنا مرتزقة، لذلك ندعوهم إلى الانتفاض وإخراج الاحتلال".

'التكاتف لتحرير المنطقة'

وأنهى الشيخ الصالح حديثه بالقول: "قسد تمثلنا، وهي من أبنائنا وأبناء عشائرنا، كونها القوة الوحيدة التي دافعت عن المنطقة وحررتها، مطلبنا هو التكاتف مع قوات سوريا الديمقراطية لتحرير المنطقة من الاحتلال التركي ومرتزقته".

(هـ ن)

ANHA