"قسد نواة جيش وطني يحمي الأرض ويصون العرض"

خرج اليوم، المئات من الأهالي وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية، وأعضاء من حزب سوريا المستقبل، وشيوخ ووجهاء عشائر الطبقة، وسط الحي الأول في مدينة الطبقة، في مسيرة، حاملين أعلام قوات سوريا الديمقراطية، وأعلام وحدات حماية المرأة، ويافطات كتب عليها "دماء الشهداء منارة الحرية"، وأخرى "قوات سوريا الديمقراطية الضامن للتشاركية والديمقراطية والتعددية السياسية".

انطلقت المسيرة من الحي الأول وسط الطبقة إلى دوار ميسلون في الحي الثاني، مع ترديد شعارات "نعم لقوات سوريا الديمقراطية، وقوات سوريا الديمقراطية تمثلنا".

ولدى وصول الحشود إلى دوار ميسلون، وقف المشاركين، دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ألقى بعدها رئيس مجلس حزب سوريا المستقبل في مدينة الطبقة، أحمد الخلف، كلمة أشاد من خلالها بدور قوات سوريا الديمقراطية بتحرير مناطق شمال وشرق سوريا من مرتزقة داعش.

وأكد أحمد الخلف "نقف اليوم صفاً واحداً مع قواتنا ونمنحهم شيئاً من حقوقهم علينا. ونستذكر تضحياتهم الجسيمة وعطاياهم الجزيلة، ونترحم على شهدائنا ونتمنى الشفاء العاجل لجرحانا".

وأوضح الخلف: "لقد تمكنت قواتنا، قوات سوريا الديمقراطية التي تعتبر قصة النجاح الأولى في الشرق الأوسط في توجيه عملية الانتقال السياسي نحو الديمقراطية".

وأشار الخلف إلى أن: "قواتنا العظيمة كل رفيقة ورفيق فيكم ينتمي لخير قوى وينتمي لخير أرض، وليعلم كل واحد وواحدة منكم أنكم الأقوى بصلابتكم وإيمانكم الراسخ بمبادئكم المستقاة من فكر وفلسفة الأمة الديمقراطية، وتمسككم بتحقيق العدالة والسير بخطى ثابتة نحو الديمقراطية والتعددية والمساواة، التي أصبحت قاب قوسين أو أدنى من التحقق بفضل سواعدكم وعزيمتكم التي لا تلين".

ونوّه الخلف إلى أنه: "لا يوجد أقوى منكم ولا أجدر منكم في هذه الحرب التي سطرتم بها أروع ملاحم الثبات وقدمتم نموذجاً يحتذى به للبشرية جيلاً بعد جيل وكنتم على قدر الثقة والمسؤولية التي أُسندت إليكم".

وبيّن: "لقد وقفتم رجالاً ونساء جنباً إلى جنب بوجه أعتى التنظيمات الإرهابي وقوى الاحتلال ومرتزقته، وخضتم حرباً ضروس لا تبقي ولا تذر نيابة عن العالم أجمع، متكاتفين متألفين على اختلاف مكوناتكم عرباً وكرداً وأشوراً وسرياناً وشركساً وأرمناً".

وأضاف الخلف: "فضلاً عن الدور الكبير الذي لعبته وحدات حماية المرأة في تثبيت دعائم هذ النصر العظيم، فقد كنتم حصناً منيعاً تحملون السلاح بيد وتنشرون المحبة والألفة والتسامح باليد الأخرى، فكان ذلك السبيل الوحيد لتبديد ظلمة الإرهاب والاستبداد والحكم الشمولي فكراً وكياناً".

وأكد الخلف: "إننا ومن هذا المكان وباسم مجلس الطبقة لحزب سوريا المستقبل وأهالي الطبقة بكافة مكوناتها نؤكد دعمنا لقوات سوريا الديمقراطية التي نرى فيها الضامن الأمثل لنيل الحرية وتطبيق الديمقراطية التشاركية التعددية السياسية ونواة لجيش وطني يحمي الأرض ويصون العرض ويقف على مسافة واحدة من جميع المكونات".

(س ك/خ)

ANHA