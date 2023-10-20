"قرار كتالونيا بالاعتراف بالإدارة الذاتية فتح الأبواب السياسية والدبلوماسية"

اعترف البرلمان الكتالوني بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بشكلٍ رسمي في 20 تشرين الأول عام 2021، وتحديداً في الذكرى السنوية لتحرير مدينة الرقة التي أعلنها داعش عاصمة "الخلافة، وبهذا أصبح البرلمان الكتالوني أول بلد يعترف بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

تحدث الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بدران جيا كرد، وممثل الإدارة الذاتية في أوروبا عبد الكريم عمر إلى وكالتنا بمناسبة الذكرى السنوية الـ 3 لاعتراف البرلمان الكتالوني بالكيان السياسي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

"مع هذه الخطوة انفتحت الأبواب السياسية والدبلوماسية أكثر"

أشار الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية لشمال وشرق سوريا بدران جيا كرد إلى أهمية القرار الكتالوني، وقال: "سمح هذا القرار بفتح الباب السياسي والدبلوماسي أمام الإدارة الذاتية أكثر، وفي هذا الصدد، يمكن أن نشهد العديد من التطورات المهمة في المستقبل، وقرار كتالونيا هذا جاء نتيجة العلاقات التاريخية بين الشعبين، لقد عانى الشعب الكتالوني كشعبنا وخاض نضالاً طويل الأمد في سبيل حقوقه المشروعة، لذا لدينا العديد من النقاط المشتركة وعلاقاتنا تتقدم يوماً بعد يوم، لا سيما فيما يتعلق بالنضال في سبيل الديمقراطية والإنسانية والحرية".

"نسعى إلى تعزيز العلاقات مع الدول العربية أكثر"

ولفت جيا كرد إلى عرقلة حكومة دمشق والدولة التركية الاعتراف بالكيان السياسي للإدارة الذاتية، وأشار إلى أن علاقاتهم مع الدول تستمر على مستوى عالٍ على الرغم من هذه العراقيل، وأوضح: "يرفض كل من نظام دمشق وتركيا أن يتم الاعتراف بالكيان السياسي للمنطقة ويعاديانه، وفي الوقت ذاته، يسعى الطرفان إلى كسب شراكة الجميع، ونظراً لعلاقات الدول العربية والشرق الأوسط مع الدولة التركية والنظام السوري، فهي (الدول العربية) قلقة من بناء علاقات مباشرة مع الإدارة الذاتية، وقد تم التغلب على هذه المخاوف إلى حد ما، ولدينا مساعٍ جادة لتعزيز العلاقات مع الدول والمجتمعات العربية أكثر. ونريد أن نصل بهذه العلاقات الحالية إلى مستوى يتم فيه الاعتراف بالإدارة الذاتية كمشروع رسمي سياسياً والانضمام إلى عملية الحوار السياسي للحل في سوريا".

"تعززت العلاقات بعد هذا القرار"

قيّم ممثل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في أوروبا، عبد الكريم عمر عمل ممثليات الإدارة الذاتية في أوروبا وجهودها في سبيل الاعتراف بالإدارة الذاتية، وأشار إلى تطور علاقاتهم مع كتالونيا أكثر بعد قرار البرلمان الكتالوني بالاعتراف بالإدارة الذاتية، وقال: "جرت هناك زيارات متبادلة بيننا وبينهم فقد زرنا كتالونيا وزاروا مناطقنا، وقد أجرينا لقاءاتٍ عديدة مع النواب البرلمانيين والحكومة الكتالونية خلال زيارتنا إلى هناك، كما زرنا مدريد وعقدنا لقاءاتٍ مع الأحزاب السياسية، ولجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الإسباني، وقد أعربت خلال هذه اللقاءات عن دعمها للإدارة الذاتية".

"أُدرجت قضية الاعتراف بالإدارة الذاتية على جدول أعمال برلمان الباسك أيضاً"

وأشار عبد الكريم عمر إلى أنهم عقدوا لقاءاتٍ مع إقليم الباسك أيضاً، وكشف أن برلمان الباسك يناقش قضية الاعتراف بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، ولفت إلى افتتاح 5 ممثليات للإدارة الذاتية في أوروبا بغية الاعتراف بالإدارة الذاتية، وقال: "تستمر مفاوضاتنا مع جميع الدول الأوروبية على مستوى وزارات الخارجية، والبرلمان، والنقابات، والأحزاب السياسية، والمؤسسات البحثية ومؤسسات المجتمع المدني بشكلٍ جيد، ولتطوير هذه العلاقات، لدينا 5 ممثليات رسمية تتوزع في ستوكهولم، وبروكسل، وباريس، وبرلين وجنيف، كما لدينا ممثلون في البلدان التي لم نفتتح فيها أي ممثلية بعد، ومن مهام هذه الممثليات وهؤلاء الممثلين مواصلة الجهود في سبيل الحصول على الاعتراف بالكيان السياسي للإدارة السياسية"

(ر)

ANHA