"قرار KCK يعكس سموه والتزامه الأخلاقي والإنساني"

أعلنت الرئيسة المشتركة للهيئة التنفيذية لمنظومة المجتمع الكردستاني KCK بسي هوزات، الأسبوع الماضي أنهم قرروا وقف العمليات العسكرية حتى الانتخابات في تركيا وباكور. في لقائها مع قناة Haber TV.

وأكد بسي هوزات: "قررنا إيقاف عملياتنا العسكرية حتى الانتخابات"، في إشارة إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية في تركيا في 14 أيار المقبل.

واتخذت منظومة المجتمع الكردستاني KCK قراراً بإيقاف العمليات العسكرية بعد الزلزال الذي ضرب مرعش، وعلى الرغم من ذلك لم توقف دولة الاحتلال التركي الهجمات على مناطق جنوب كردستان.

أهداف إنسانية

ورأت الكاتبة والباحثة المصرية، ولاء أبو ستيت أن ما أعلنته الرئيسة المشتركة للهيئة التنفيذية لمنظومة المجتمع الكردستاني بسي هوزات، عن وقف العمليات العسكرية حتى انتهاء الانتخابات التركية؛ هو دليل جديد على حالة انتماء مختلفة لهذه المنظومة.

وأضافت ولاء أبو ستيت لوكالتنا: "في هذه الحالة تستحق المنظومة كل التقدير، فبعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد أعلنوا إيقاف العمليات.. وأوقفوها فعلاً رغم أن النظام التركي بالمقابل لم يوقف تصعيده ضد الحزب، الذي رغم كل السنين وكل محاولات التقييد يكسب بنبل تحركاته أرضيات جديدة باستمرار بل وتزداد دائرة المؤيدين والمتعاطفين مع الحزب، في وقت لا تزال تركيا تتشدق بمقولات المحظور والإرهابي في سبيل مواجهة صور التأييد له".

وأفادت قوات الدفاع الشعبي، يوم السبت 1 نيسان، عبر بيان كتابي، بتعرض مناطق الدفاع مديا في باشور كردستان للهجوم 1482براً وجواً؛ منها 53 مرة بالقذائف الفسفورية والقنابل المحظورة والأسلحة الكيماوية خلال شهر آذار/مارس الفائت.

وأشارت ولاء إلى أن المنظومة تطرح مبادرات دائماً بالتهدئة في الأوقات الحيوية وفي وقت الأزمات التي تعيشها تركيا، وقالت: "هذا إن دل على شيء؛ فإنه يدل على التزامها الأخلاقي في حرب ظهرت فيها طيلة الوقت أن الآخر لا يلتزم بأي أخلاقيات".

قضية عادلة

وأكدت ولاء أن منظومة المجتمع الكردستاني أثبتت للجميع وطيلة الوقت أنها في نضال، وتضطر للقتال من أجل قضية عادلة؛ خرج بها منذ البداية رافضاً كل صور الإبادة ومعتزاً بهويته وقوميته ومحافظاً عليها رغم كل محاولات الطمس.

وأكدت ولاء أن المنظومة: "بمبادراتها تلك تنال مكاسب جديدة وحتى إن كانت رمزية إنسانية مقابل الجانب التركي الذي لم يلتزم بأي مبادرات، كما أنه عادة ما ينتهز الفرص لممارسة جرائمه حتى في ظل أحلك الأوقات والهدف في ذلك معروف للجميع".

ولفتت إلى أن المنظومة: "كانت وستبقى في مواجهة تعسف أي نظام تركي سابق كان أو قادم فهؤلاء في اعتقادي وعوا درس أن الكرد استطاعوا البقاء رغم كل محاولات طمس الهوية واللغة وغيرها، وهم لا ينسون بأن رجلاً أعزل اليدين يحمل في رأسه فكراً استطاع أن يكون هذه القلعة العملاقة ويدشن هذا الحزب بأفكاره التي يصعب إن لم يكن يستحيل إنهاؤها".

ذكاء سياسي

من جانبه، اعتبر الكاتب الصحفي سليمان شفيق، أن تصريح رئيسة الهيئة المشتركة لمنظومة المجتمع الكردستاني بوقف العمليات العسكرية حتى الانتخابات؛ بأنها مبادرة تعكس سمو المنظومة والتزامها الأخلاقي والإنساني.

وقال سليمان شفيق لوكالتنا: "المبادرة تأتي أيضاً احتراماً لمأساة كوارث الزلازل، وتأكيد على الذكاء السياسي لقياداتها خاصة أن أي عمل يقوم به في هذ الفترة قد يتم استغلاله من جانب أردوغان وقيادات العدالة والتنمية في الحملة الانتخابية".

وأوضح أن قرار المنظومة يكشف للرأي العام التركي والعالمي رغبتها واستعدادها للسلام والتفاوض على وقف القتال بشكل كامل في حال وجود إدارة تركية ترغب في السلام وإنهاء الأزمة بشكل كامل.

ورفض الكاتب المصري فكرة المقارنة بين ممارسات النظام التركي ومبادرات منظومة المجتمع الكردستاني KCK، مؤكداً أن هناك فرق أخلاقي ووطني وسياسي بين حركة تحرر وطني ونظام دكتاتوري يتستر بالدين، وقال: "لذلك لا يجوز المقارنة".

(ي ح)

ANHA