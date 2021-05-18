"قراءة نقدية في تجربة الفنان زهير حسيب".. أولى محاضرات ملتقى روجآفا الثالث

ونظّمت هيئة الثقافة والفن في إقليم الجزيرة محاضرة تحت عنوان "قراءة نقدية في تجربة الفنان زهير حسيب" في مركز محمد شيخو للثقافة والفن بمدينة قامشلو، وهي من ضمن فعاليات ملتقى روجآفا الثالث للثقافة والفن، بحضور العديد من روّاد ملتقى روجآفا الثالث للفن التشكيلي، وزوار المعرض، وبعض أصدقاء الفنان زهير حسيب.

وينحدر الفنان زهير حسيب تولد عام 1960 من مدينة الحسكة، وتخرّج في كلية الفنون الجميلة بجامعة دمشق/ قسم التصوير عام 1985، وجَسّد في لوحاته قيم الجمال والسلام والتوق إلى الحرية.

المحاضرة ألقيت من قبل عضو اللجنة التحضيرية في ملتقى روجآفا الثالث للفن التشكيلي منير شيخي، سلّط من خلالها الضوء على الأعمال الفنية التي قام بها الفنان زهير حسيب واعتماده على التراث بشكل جيد، من خلال الملاحم والأساطير الكردية القديمة وتناولها بأسلوب تشكيلي جديد وتقنيات معاصرة، كما ذكر مقتطفات من حياته.

وأشار شيخي: "بأنّ الفنان زهير حسيب يتّخذ من المرأة العمود الفقري في بناء وتكوين لوحاته، فالمرأة في لوحاته تأثّرت مؤخّراً بالأحداث الأخيرة واحتلال عفرين لدرجة أنّ الألم والأوجاع ظهرت على وجه النساء في لوحاته".

ثم تمّ خلال المحاضرة عرض سنفزيون عن أعمال الفنان زهير حسيب، وبعض من مراحل حياته، لتختتم بعدها المحاضرة بالإجابة عن بعض الأسئلة التي طرحت من قبل الحضور حول محور المحاضرة.

(ه ع/إ)

ANHA