"قناديل روج آفا" عنوان سلسلة نشاطات ليلة لـ HRRK خلال شهر رمضان

تحت عنوان "قناديل روج آفا" أطلق اتحاد مثقفي روجافاي كردستان سلسلة نشاطات ثقافية ليلة تستمر خلال فترة شهر رمضان، وذلك في مركزه الواقع في مدينة قامشلو.

فعالية اليوم الأول كانت بعنوان "الصحافة الكردية- الدور والمهام" حضرها نخبة من المثقفين والكتاب الكرد.

بدأت فعالية اليوم بالوقوف دقيقة، ومن ثم ناقش الحضور جملة مواضيع تتعلق بالصحافة الكردية والمشاكل التي تواجهها.

الكاتب كوني رش تحدث خلال المحاضرة حول الذكرى السنوية الثمانين لصدور مجلة روناهي، وظروف صدور تلك المجلة تحت إشراف الأمير جلادت بدرخان.

’الصحافة الكردية تعاني من ضعف المحتوى‘

الكاتب والباحث برزو محمود تحدث عن تاريخ وواقع الصحافة الكردية، وخاصة في روج آفا. ونوه إلى أن الصحافة الكردية في الوقت الراهن تعاني من ضعف المحتوى، وعزا ذلك إلى ضعف المستوى الثقافي. كما تطرق محمود إلى واقع الصحافة الكردية في باقي أجزاء كردستان.

الكاتب خالص مسور نوه أيضاً في مداخلته إلى تراجع مستوى التحليل في محتوى الصحافة الحالية، بالإضافة إلى ضعف نسبة القراء باللغة الكردية.

الكاتب دجوار آغا قال بدوره إن على الكتاب والمثقفين الكرد تسخير جهودهم لخدمة الأمة الكردية، وتوعية الجماهير حول المخاطر التي تحدق بمصير الأمة.

أما الكاتب عبود مخصو فنوه إلى أن الصحافة الكردية خطت خطوات كبيرة بعد عام 2011 في مناطق روج آفا، وأورد اسم صحيفة روناهي الصادرة في روج آفا على سبيل المثال.

’تستمر النشاطات 29 يوماً‘

وحول الفعالية التي ينظمها اتحاد مثقفي روج آفاي كردستان قال رئيس الاتحاد وليد بكر إن النشاطات سوف تستمر طوال شهر رمضان.

ونوه بكر إلى أن النشاطات سوف تتضمن نقاشات موسعة حول مختلف المواضيع الأدبية والثقافية وقضايا اللغة والأدب وغيرها. وذلك على شكل ندوات حوارية ومناقشات مفتوحة، كما تتضمن أيضاً تنظيم محاضرات، وعروض مسرحة وسينمائية.

(ك)

ANHA