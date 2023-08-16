"قفزة 15 آب تحوّل تاريخي في نضال الكرد وإحيائهم من جديد"

تعتبر قفزة 15 آب التي قام بها الشهيد عكيد (معصوم قورقماز) عام 1984، تحوّلاً تاريخياً في نضال الشعب الكردي، وانبعاث روح جديدة له، وأصبحت الركيزة الأساسية لحركة التحرر الكردستانية.

"بفضلها كسرنا حاجز الخوف"

المواطن محمد نوري أحمد من ناحية تل تمر ذكر كيف سمع عن قفزة 15 آب وشعوره في تلك اللحظة وقال: "عندما كنت طالباً في الصف الأول الثانوي، سمعت من القنوات التلفزيونية التركية أن قفزة 15 آب، كانت ضربة موجعة لتركيا، وفي الوقت نفسه كانت أملاً للشعب الكردي".

وتابع "بعد القفزة كسر الشعب الكردي حاجز الخوف، حيث انضم العشرات من الشبان والشابات إلى هذه الثورة، خاصة من مناطق روج آفا، من أجل تحقيق أهدافها".

وأضاف "عندما سمعنا بهذه القفزة، تفاجأنا، فكيف لمجموعة صغيرة من الشباب، أن تتجرأ وتحارب دولة كبيرة مثل تركيا، والسيطرة على عدد من المدن، مثل مدينة أروه وشمزينان".

وأضاف "قفزة 15 آب انطلقت بفضل عدد قليل من المناضلين، ونحن الآن بالآلاف، وبتكاتفنا وإيماننا بفكر القائد عبد الله أوجلان، سنبني وطناً يسوده الأمن والأمان، تعيش فيه جميع الشعوب في إخاء وسلام".

المواطن محمد باقي كوتي من ناحية تل تمر قال: "لقد استغربنا كيف لمجموعة صغيرة من الشبان أن تقاتل أمام دولة عضوة في حلف الناتو تمتلك مختلف الأسلحة الحديثة من طيران وصواريخ، إذ لم يكن لديها سوى السلاح الخفيف "الكلاشنكوف"، لكنها كانت تتسلح بالعزيمة والإرادة وحق الدفاع المشروع".

وأشار "دولة الاحتلال التركي كانت تقول في ذلك الوقت إن عمر حزب العمال الكردستاني يومان، لكن ها نحن الآن في الذكرى الـ 39 للقفزة مع تحقيق مكتسبات عظيمة على الأرض".

وأكد "استخدمت الدولة الفاشية التركية كافة أنواع الأسلحة الفتاكة والمحرّمة دولياً، لكنها لم تستطع القضاء على حزب العمال الكردستاني، لأنه حزب يدافع عن حقوق شعب المنطقة بالكامل".

"انبعاث روح جديدة لنا"

فيما قال عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي في مدينة الحسكة، عبد الغني أوسي: إن "قفزة 15 آب لم تكن قفزة بسيطة، بل كانت تحوّلاً تاريخياً كبيراً في تاريخ الكرد وجميع الشعوب التواقة للحرية في العالم أجمع، كما مثّلت الحركة الكردستانية التي أسست نفسها بنفسها في ظل ظروف صعبة".

وشدد "نحن في حركة التحرر الكردستانية نستمد قوتنا وإرادتنا من قفزة 15 آب، لأنها بمثابة انبعاث روح جديدة لنا من خلال الفعاليات والمقاومات التي حصلت في التصدي للأعداء ومجابهتهم والتي أعادت إحياءنا وأحدثت تغييرات على جميع الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفكرية، وكانت تنظيماً جديداً للحركة الكردستانية".

وأكد أن "هذه القفزة نصر لنا؛ لأنها استطاعت تحقيق مشروع الأمة الديمقراطية المبنية على أخوة الشعب والتعايش المشترك فيما بينهم في مجتمع يسوده العدل والمساواة كما أن ثورة روج آفا استمرار لقفزة 15 آب، والتي أصبحت مثالاً يحتذى به في العالم".

(م ح)

ANHA