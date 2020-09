"قضايا المرأة وسلوكيات البشر" من أهم المواضيع التي تناولتها أفلام مهرجان ليلون الليلة

يواصل مهرجان ليلون الدولي للأفلام بعرض الافلام المشاركة في المهرجان ليومه الخامس على التوالي وسط تلهف من قبل المتفرجين للمشاهدة، وتنافس بين المخرجين على من سيحمل لقب الفائز في المهرجان.

حيث عرض اليوم في مخيمي برخدان وسردم بمقاطعة الشهباء 14 فيلما متنوعا بين قصير وطويل، ضمن فعاليات مهرجان ليلون الدولي للأفلام والذي انطلق في الـ21 أيلول وسيستمر لغاية 27 ايلول من الشهر الجاري، تحت شعار " وردة بمفردها لا تشكل حديقة".

الأفلام التي عرضت في مخيم برخدان اليوم هي:

عرض "الفيلم الليلة المظلمة the long nigt of imagination " للمخرج صموئيل سباستيان وانتج الفيلم في اسبانيا ومدته 1:27.

وهذا الفيلم حمل قصة ثلاثة لاجئين من بلدانٍ مختلفة (سوريا – أوكرانيا – افريقيا) يجتمعون في مدينة هادئة على شواطئِ البحر الأبيض المتوسط يحملون في داخلهم مشاكل بلدانهم فيتشاركون المعاناة اللجوء.

كما عرض فيلم فوق الركبة above the knee للمخرج "لبيب عزت" والفيلم انتج في مصر ومدته 08:08 دقيقة.

ودار الفيلم عن فتاة تفتحُ خزانة ملابسها لتختار ثياباً لتلبسه قبل خروجها من المنزل، يخرجُ من الخزانة أشخاصٌ يتدخلون في اختياراتها، مما يدفعها إلى الجلوس داخل الخزانة وإغلاق الباب على نفسها.

أما فيلم آدم A.D.A.M للمخرج السينمائي بابلو رولدات وانتج الفيلم في تشيلي و مدته 17:00 دقيقة

الفيلم يتحدث عن محققة تحاول تحقيق العدالة وفقاً لمفهومها، فهيّ ترى بأن القانون مجرد آلة مبرمجة بيد السلطات الذين يتحكمون بمصائر البشر وفقاً لمصالحهم. فتعيشُ حالة من التناقض بين مثيلاتها ورغبتها في الانتقام من المجرمين.

كما عرض فيلم قمة الغزل Spining top للمخرج محمد جوري فقد اعد الفيلم في العراق و مدته 12:41 دقيقة، وقصة الفيلم تدور حول أخٍ وأخت يكبران سوياً في منزلٍ واحد يصبح الأخ عنصراً في تنظيم داعش والأخت مقاتلة في صفوف البيشمركة ...ليلتقي الأخوين في الحرب الدائرة بين التنظيم والبيشمركه فتتردد الأخت في قنص أخيها.

وتلاه عرض فيلم صة! Husu! للمخرج نورسل دوغان و اعد الفيلم في تركيا ومدته 14:48 دقيقة، و روى الفيلم قصةُ فتاةٍ كردية صغيرة تعيش مع عائلتها في إحدى قرى آغري الجبلية. الفتاة تحبُّ الإيقاع كثيراً، فتحاول الجدّة منعها من اللعب والعزف على بعض الأواني المنزلية لأنها فتاة وعليها وضع الحجاب وقراءة القرآن والصلاة، لكنها ترفض فتقوم الجدّة برمي (آلة الإيقاع) في النهر.

وفي مخيم سردم

عرض الفيلم "العثور على النحل" Finding bees للمخرج ميلان يوركرفيتش فالفيلم اعد في هنغاريا ومدته 25:00، وتحدث الفيلم عن الفيلم عن حياة النحل وكيفية تصنيعها للعسل، وقيام الإنسان باستثمار هذه الصناعة بطرقٍ مفيدة ومربحة لذا يركز الفيلم على أهمية النحل والعناية بها وحمايتها من الانقراض.

وتلاه بعرض الفيلم توجان toujane للمخرج السينمائي خميس حميد والفيلم انتج في تونس ومدته 29:43 دقيقة، يدور أحداث الفيلم في قرية صغيرة يرفضُ فيه الشيخ المتطرف الصلاة على جنازتين، شابٌ كان يشربُ الخمر وشابةٌ قامت بالانتحار ، فيتقدم شخصٌ متدين معتدل للصلاة على كلتا الجنازتين ، مما يثيرُ غضب الشيخ المتطرف ويدفعه لقتل الرجل المعتدل دينياً .

ومن ثم عرض فيلم مصافحة handshake"" للمخرجة كاترينا سيغالا والذي م إعداده في اليونان ومدته 03:17 دقيقة.

و الفيلم يظهر صور لمصافحات متعددة في مناسبات متعددة والتي تعبر عن الحب – الدفء – الارتباط – الانفصال و في أماكن متعددة وأوقاتٍ مختلفة.

كما عرض فيلم أغنية العصفور song sparrow للمخرجة فرزانة أوميد كارينا وانتج الفيلم في دانيمارك ومدته 11:43 دقيقة، والفيلم الفيلم مقتبس عن قصة حقيقية لمجموعة من الأشخاص (رجال – نساء – أطفال) هربوا من بلدانهم بحثاً عن الملاذ الآمن والعيش الكريم. حيث يقوم المهرب بوضع هذه المجموعة في براد لتبريد اللحوم وبسبب لامبالاة السائق والصوت المرتفع للأغاني فلا يسمع استعانه بالهؤلاء.

تلاه بعرض فيلم عيون الفنان the eyes of the artist للمخرج خرستيان كوسكوفسكي والفيلم انتج في مالطا ومدته 11:34 دقيقة، ويتحدث عن السلطة العائلية و تحدث الفيلم عن محاولة الآباء لتغيير ميول أطفالهم وفقاً لميولهم السياسية والاجتماعية وإبعادهم عن أحلامهم ورغباتهم الفنية.

وتلاه بعرض فيلم أخلاقي من أخلاقك mime your manners للمخرج كيت دافورفيتش و انشأ الفيلم في امريكا ومدته 3:20 دقيقة، ويتحدث عن تعامل البشر مع بعضهم و عن كيفية التعامل مع الآخرين بأسلوبٍ محترمٍ ولبق، كما تفرضه الأخلاق المجتمعية.

كما عرض فيلم نفس القصة the same story للمخرج إيفان مولينا و انتج الفيلم في اسبانيا ومدته 00:30 دقيقة. وروى الفيلم قصة زوجين يتجادلان عند غروب الشمس ليستمر جدالهما 150 سنة في القبر.

إلى جانب ذلك عرضت افلام مرافقة غير مدرجة في مسابقة المهرجان و هي فيلم "منظف المدخنة" تم إعداده في فرنسا، وفيلم "المقصود" تم إعداده في مدينة حلب.

(كروب/ل)

ANHA