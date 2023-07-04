"قدّمنا وثائق تدين المحتلين ولكننا لم نتلقَّ أي استجابة"

تحدث كل من هيئة المرأة ومؤتمر ستار في إقليم عفرين إلى وكالتنا، عن اغتصاب مرتزقة دولة الاحتلال التركي لطفلةٍ تبلغ (13 عاماً) من العمر في عفرين.

وأشارت نائبة رئاسة هيئة المرأة هيفين حسين إلى جرائم دولة الاحتلال التركي بحق المرأة وقالت: "ترتكب دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها معظم جرائم القتل والاختطاف والاغتصاب بحق النساء والفتيات".

وأدانت هيفين حسين الجرائم التي تشهدها عفرين وانتقدت صمت المنظمات الدولية حيالها، وأوضحت أن استمرار صمت هذه المنظمات يؤدي إلى استمرار هذه الجرائم، ودعت منظمات حقوق الإنسان وحقوق الطفل إلى الإيفاء بمسؤولياتها لوضع حد لهذه الجرائم.

وأدانت عضوة منسقية مؤتمر ستار في إقليم عفرين أمينة سليمان، جريمة الاغتصاب التي طالت طفلة تبلغ (13 عاماً) من العمر وكافة الجرائم التي تُرتكب في عفرين.

وكشفت أمينة أنهن وثقن جرائم المحتلين في عفرين بالملفات والمشاهد وبشكل خطي، وأرسلنها إلى الجهات المعنية، لكنهن لم يتلقين أي استجابة حتى الآن.

وأشارت أمينة إلى أن هذه الجرائم ستستمر في عفرين طالما هي محتلة وقالت: "على منظمات حقوق الطفل وحقوق الإنسان حماية النساء والأطفال في المناطق المحتلة وتولي مسؤولياتها وواجباتها".

هذا ويرتكب المحتلون في عفرين المحتلة جرائم يومية بحق أهالي المنطقة، لا سيما النساء والفتيات، إذ قام أحد مرتزقة (الحمزة) التابع لدولة الاحتلال التركي، مؤخراً، باغتصاب طفلة تبلغ (13 عاماً) في قرية جويق.

(ر)

ANHA