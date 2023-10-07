"PDK وENKS يخدمان الدولة التركية بقدر الأتراك تماماً"

ندد أعضاء حزب الاتحاد الديمقراطي بتواطؤ الحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK) والمجلس الوطني الكردي (ENKS) مع دولة الاحتلال التركي.

لقمان جارو، أشار إلى أن خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني ظهرت بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة، وقال: "إننا نرى خيانة وتواطؤ الحزب الديمقراطي الكردستاني، فهو يتحالف مع دولة الاحتلال التركي ضد مناطق الدفاع مديا، وأي هجمات تقف وراءها أطراف كردية، تكون هذه الأطراف معروفة، وهي الحزب الديمقراطي الكردستاني والمجلس الوطني الكردي السوري".

أوضح جارو: "عندما تحقق الكيان السياسي في جنوب كردستان (في إشارة إلى البرلمان)، كان أول قرار له، محاربة حركة التحرر الكردستانية، وتمت الموافقة على هذا القرار برعاية الحزب الديمقراطي الكردستاني، وأصبح حليفاً للدولة التركية في القضاء على الشعب الكردي والكريلا".

حان الوقت لنقف في وجه الخيانة

وأكد جارو: "حان الوقت لنقف في وجه خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني والمجلس الوطني الكردي السوري ككرد، ونحبط الهجمات القائمة، فبنضالنا ومقاومتنا سوف ننتصر".

أما يلدز موسى، فأكدت: "لن تُقبل خيانة المجلس الوطني الكردي السوري والحزب الديمقراطي الكردستاني يوماً"، مضيفة: "لم تقتصر خيانتهم على عفرين، فخيانتهم العظمى كانت في مناطق الدفاع مديا".

وخاطب الديمقراطي الكردستاني بالقول: "كيف تتحالف مع عدو الشعب الكردي؟ كفى، لا يمكن للشعب الكردي قبول هذا، كف عن تحالفك مع الدولة التركية واستقل".

ودعا الشعب إلى "الاتحاد في سبيل الدفاع عن أرض كردستان وعدم التواطؤ مع العدو".

فيما قال فاضل قاسم: "انكشفت كافة ألاعيب ومخططات الحزب الديمقراطي الكردستاني والمجلس الوطني الكردي السوري، إنهم يخونون شعبهم في جنوب كردستان أيضاً، وعندما يصفهم الشعب بالخونة، يقولون لماذا تنعتوننا بهذه الصفة، فبماذا يجب وصفكم إذاً؟ إن المجلس الوطني الكردي والحزب الديمقراطي الكردستاني يخدمون الدولة التركية بقدر الأتراك تماماً، فكفى لتواطؤكم ولن نلتزم الصمت حيالها".

(ر)

ANHA