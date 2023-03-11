"نوروز في كل مكان، حريّة في كل زمان".. الكشف عن برنامج نوروز باكور

انطلق نوروز 2023 بتنظيمٍ من مؤتمر المجتمع الديمقراطي، حركة المرأة الحرّة، حزب الأقاليم الديمقراطيّة، حزب الشعوب الديمقراطي.

وستُقام احتفالات نوروز القادم تحت شعار "نوروز في كلّ مكان، حريّة في كلّ زمان".

وخلال الإعلان الذي كُشف عنه في مركز دجلة والفرات للثقافة والفن الكائن في ناحية سور في آمد، أُهديت فعاليات نوروز لذوي ضحايا الزلزال في مرعش.

ووقّع على الإعلان كلّ من مؤتمر المجتمع الديمقراطي، حركة المرأة الحرّة، حزب الأقاليم الديمقراطيّة، حزب الشعوب الديمقراطي، منصّة المرأة الموحّدة، حزب الإنسان والحريّة، الحزب الديمقراطي الكردستاني في تركيا، حزب الحريّة والحزب الشيوعي الكردستاني.

وشارك في المؤتمر الصحفي كلّ من الرئيس المشترك لمؤتمر المجتمع الديمقراطي؛ بردان أوزتورك، الرئيسة المشتركة لحزب الشعوب الديمقراطي؛ صالحة آيدنيز، الرئيسة المشتركة لحزب الشعوب الديمقراطي؛ بَرفين بولدان، الرئيس العام لحزب الإنسان والحريّة؛ محمد كاماج، الرئيس العام للحزب الشيوعي الكردستاني، سنان جيفتيورك، الرئيس العام للحزب الديمقراطي الكردستاني في تركيا؛ محمد أمين كارداش، عضو مجلس الحزب الاشتراكي الكردستاني؛ علي حيدر وجمال ساتي من حركة الحريّة.

وخلال المؤتمر، كشفت الرئيسة المشتركة لحزب الأقاليم الديمقراطيّة، صالحة آيدنيز عن بدئهم بفعاليات نوروز وقالت: "تُستقبل نوروز كيومٍ للانبعاث والانتفاضة والحريّة منذ آلاف السنوات. لكنّنا نستقبله هذا العام بمأساة الزلزال. نهدي برنامج النوروز لهذا العام إلى ضحايا الزلزال".

وكشفت آيدينز أيضاً أنّه سيتمّ الاحتفال بنوروز في 43 مدينة وأنّه سيتمّ إشعال أوّل شعلة نوروز في ناحية شمزينان في جولميرك. وأشارت إلى أنّهم سيشعلون نار نوروز ويحاسبون السلطة، كما أعلنت أنّه سيتمّ عقد فعاليات الاستذكار خلال يومي الـ 17 و18 من آذار.

وقُرئ إعلان نوروز المُعدّ باللغة الكرديّة من قبل الرئيس المشترك لمؤتمر المجتمع الديمقراطي؛ بردان أوزتورك. فيما نُشر بعنوان "نوروز في كلّ مكان، حريّة في كلّ زمان".

وجاء في نصّه:

"نستقبل نوروز 2023 بقلبٍ حزين ولكن بأملٍ وإيمان. لقد تضرّر 15 مليون شخصاً في 11 مدينة بزلزال مرعش، لذا نستقبل نوروز 2023 بألم وحزن. هناك حاجة إلى الدعم والتضامن أكثر من أي وقتٍ مضى.

لقد أكّد زلزال مرعش الحقيقة التي نناضل في سبيلها منذ سنوات مرّةً أخرى. وهذه الحقيقة هي: لقد فشلت الحكومة المركزيّة في مواجهة نهج الإدارات المحليّة. وقد انكشف هذا النموذج مجدّداً مع الزلزال. على غرار النظام المركزي، هناك حاجة أكبر اليوم إلى النظام المحلّي.

بهذا الزلزال، رأينا أنّ هذا النظام الشديد، هذه البيروقراطيّة الفاسدة قد زادتا من الخسائر البشريّة. لقد تسبّبت فاشية حزبي العدالة والتنمية والحركة القوميّة التي قضت على الإدارات المحليّة بهذه النتائج. النهج السلطوي هو أساس هذا الفشل. من جهةٍ أخرى، كان للدعم والتضامن الكبير الذي ظهر في أعقاب الزلزال تأثيراً كبيراً على روح الوحدة الوطنيّة للكرد. لقد اتّضح أنّنا لن نتحرّر ونبني نموذج الجمهوريّة الديمقراطية إلّا بنظام الحكم الذاتي الديمقراطي.

تعتمد روح نوروز على الحماس والانبعاث. ونحن نحتفل بنوروز بهذه الروح سنويّاً، لكننا سنستذكر هذا العام جميع الضحايا بأسى وحزن. إنّ استياءنا وغضبنا كبير وألمنا شديد، لكنّنا سنحاسب فاشية حزبي العدالة والتنمية والحركة القوميّة بروح انتفاض كاوا على ضحّاك الظالم. وسنعبّر عن رفضنا للعزلة المفروضة على السيّد أوجلان في هذا النوروز مجدّداً وندعو إلى رفع هذه العزلة عاجلاً ليؤدّي السيّد أوجلان دوره التاريخي كما نشدّد على إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين. هذا وسيعبّر نوروز 2023 عن بشرى الخلاص من سلطة حزبي العدالة والتنمية والحركة القوميّة. وسنستعدّ للانتخابات القادمة بروح نوروز ونفوز.

تُعدّ السياسة الكرديّة إحدى الركائز الأساسيّة لاستراتيجيّة انتخابات 2023، ونحن ندعو إلى كسر تأثير الأجهزة السياسيّة للنظام على الصناديق في كردستان، كما سنصدح في ساحات نوروز التي تحوّلت إلى ساحاتٍ للحريّة بأنّ شرطنا الأساس هو دمقرطة أنقرة وأن تسود الحريّة والديمقراطيّة في آمد.

لقد أجبروا أهلنا على المنازل والأبنية المتهالكة من خلال نظام الإيجار، النهب والفساد. وقد ألحق هذا النظام أضراراً جسيمةً بأهلنا. لكنّنا نرفض هذا النظام، أهلنا وشعوبنا يرفضون هذا النظام. مسؤوليتنا التاريخية والسياسيّة هي تغيير هذا النظام وبناء نظامٍ مناسب. وسنغيّر هذا النظام بريادة الشبيبة والمرأة وقوّة وإرادة شعوبنا على وجه الخصوص. سنحتفل بنوروز 2023 بهذه الروح وسنحوّل كل مكان لساحة نوروز.

ولهذا أُعدّ برنامج نوروز 2023 بناءً على هذه المبادئ. سنخرج إلى الساحات هذا العام بقلبٍ حزين وأسى على آلاف الضحايا وبغضبٍ ومرارة ولكن بروح نوروز. لقد شهد أهلنا كارثةً كبيرة لكنّنا مع ذلك نتحلّى بالأمل. سنخرج إلى الساحات بروح الوحدة الوطنيّة، بروح التضامن الذي ظهر في أعقاب الزلزال وسنستذكر الضحايا.

إنّ نوروز يبشّر بالربيع، إنّه يمثّل احتفال الإنسان والطبيعة وانسجامهم، إنّه يمثّل الانبعاث. سنجتمع حول شعلة نوروز ونقول مرّةً أخرى؛ العدالة، السلام والحريّة.

نقول: "نوروز في كلّ مكان، حريّة في كلّ زمان" وندعو جميع أبناء شعبنا إلى التوجّه إلى ساحات نوروز. ونهنّئ الشعب الكردي وكافة الشعوب بنوروز. ونتمنّى أن يتحوّل نوروز 2023 إلى نوروز سلام ومساواة ووطنٍ حر".

(ر)