"نتمنى أن يتكلل 8 آذار بحرية القائد أوجلان الجسدية"

في ظل تخاذل منظمات حقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب الأوروبية حيال العزلة المشددة المفروضة على القائد عبد الله، منذ أكثر من عامين، وتعسّف دولة الاحتلال التركي في قوانينها على القائد في جزيرة إمرالي؛ يؤكد الأهالي على المقاومة حتى الرمق الأخير.

في هذا الصدد، شدّدت أسر الشهداء بالسير على فكر وفلسفة القائد أوجلان، والقيام بما يترتب عليها؛ لتحقيق حريته الجسدية، وتمنت أن يتكلل اليوم العالمي للمرأة بحرية القائد أوجلان الذي دعم المرأة وقوّى عزيمتها وإرادتها.

حيث قالت نورا حسين؛ أخت شهيد منذر وبرجم، "نتمنى سماع خبر عن قائدنا، لا توجد أيّ أخبار عنه؟ فدولة الاحتلال التركي قد منعت عائلته ومحاميه من رؤيته، نحن نريد رؤية قائدنا بيننا".

وأضافت: "من حقنا المطالبة بوجود قائدنا بيننا، وإن لم تتحقق حريته الجسدية فلن يتحرر الشعب الكردي، سنفعل كل ما يتطلب منا من أجله، ونسير على خطا الشهداء ونهج القائد".

وأكدت نورا "مستعدون لتقديم الغالي والنفيس لتحرير القائد أوجلان جسدياً، وبالتأكيد سنسير على نهجه حتى آخر قطرة دم فينا".

القائد عبد الله أوجلان هو قائد الإنسانية

بدورها، قالت زينب عبد القادر؛ زوجة الشهيد جان شير عفرين، "القائد أوجلان هو قائد الإنسانية والأمة الديمقراطية، لذلك نطالب بحريته الجسدية، لأنه معنا فكراً".

وأكدت "بالطبع سنسير على نهج القائد ونربي أجيالاً على فكره العظيم، ونطالب برفع العزلة المشددة عنه، نريد الاطمئنان على وضعه الصحي".

أما دليشان عثمان؛ والدة الشهيد مصطفى عبدو، فقالت: "لقد مر عامان، دون أن تسمح دولة الاحتلال التركي لمحاميه بلقائه، لذلك سنفعل كل ما نستطيع من أجل إنهاء العزلة عنه، أنا في هذا العمر الكبير سأفعل كل ما أستطيع لتحقيق حريته الجسدية".

وتمنت أن "يكون يوم المرأة العالمي هذا العام، مكللاً بفرحة تحرير القائد أوجلان جسدياً؛ لأنه أول من طالب بحقوق المرأة، وساعدها على السير في الطريق الصحيح، وهو من عمل على تقوية إرادتها أمام الظلم والاستعباد اللذين عانتهما في الماضي".

يذكر أنّ الدولة التركية الفاشية تفرض على القائد أوجلان؛ عزلة مشددة منذ أكثر من عامين، وسط صمت وتجاهل منظمات حقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب الأوروبية.

(ل م)

ANHA