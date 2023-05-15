"نشر فكر الأمة الديمقراطية هو الردّ الأنسب ضد العزلة في إمرالي"

تزداد ردود الفعل الكردستانية ضد العزلة المشددة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان في سجن إمرالي، منذ أكثر من عامين من قبل السلطات التركية، التي تمنع تواصله مع عائلته ومحاميه.

الناطقة باسم اتحاد المرأة الشابة في إقليم الفرات، فريال تمي، اعتبرت أنه وعلى الرغم من التشديد الكبير والعزلة المفروضة على القائد في سجنه بجزيرة إمرالي، إلا أن الفكر الذي طرحه القائد يزداد انتشاراً.

وترى في نشر أفكار القائد عبد الله أوجلان واجباً على كل مؤمن بأفكاره، لإفشال سياسة العزلة في إمرالي، قائلة: "بالطبع يقع على عاتقنا أن نعرّف هذا الفكر الحر للعالم أجمع، وبذلك يكون قد لقّنّا الاحتلال درساً، وهو جوابنا ضد العزلة وممارسات الدولة التركية ضد شعبنا وقائدنا، وهدفنا هو العيش وفق فكر الأمة الديمقراطية".

وعن التخاذل الدولي حيال العزلة، قالت فريال تمي: "لن نناشد الدول والمنظمات التي تتجاهل وضع القائد وحقيقة ما يتعرض له الكرد، إنما نناشد الشبيبة في جميع أنحاء كردستان، للنزول إلى الشوارع والمطالبة بحرية القائد أوجلان الجسدية، ومن أراد العيش حراً عليه ألا يلتزم الصمت بل الانضمام للنضال".

وأكدت عضوة اتحاد المرأة الشابة، ندى شاهين، أن الشبيبة ستبقى في الساحات والشوارع حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، وقالت: "بالطبع لن نلتفت للتخاذل الدولي، فقائدنا يتعرض لعزلة مشددة في إمرالي، ونحن النساء لم ولن نقبل بهذه الممارسات، وستبقى حرية القائد الجسدية هدفنا الدائم".

وأشارت من جهتها عضوة الاتحاد أيضاً، مزكين سليمان، إلى أهمية دور الشبيبة في تحقيق الهدف المرجو، قائلةً: "العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان غير مقبولة، وسنعمل نحن الشبيبة في جميع الميادين لإنهاء هذه العزلة، لذا على الشبيبة لعب الدور الرئيس في النضال من أجل الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، فلا حياة من دونه".

(ن ك/د)

ANHA