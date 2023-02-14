"نشر القائد أوجلان نوره في جميع أنحاء العالم"

تحدّث أهالي قامشلو من مختلف المكونات إلى وكالتنا، حول المؤامرة الدوليّة التي طالت القائد عبد الله أوجلان في 15 شباط عام 1999.

إذ شدد المواطن الآشوري غابريال إيليلو على ضرورة توحيد الأهالي صوتهم أكثر من أي وقتٍ مضى لتحقيق الحريّة الجسديّة للقائد أوجلان، وقال: "لقد ارتكبت دولة الاحتلال التركي عمليات إبادةٍ جماعيّة بحقّ الكرد، الإيزيديين والأرمن. ونحن بوصفنا الشعب الآشوري نتّبع فلسفة القائد آبو".

ودعا إيليلو مختلف مكونات المنطقة (الكرد، العرب، السريان والتركمان) إلى تصعيد النضال في سبيل تحقيق الحريّة الجسديّة للقائد آبو.

وذكرت المواطنة الكرديّة عايدة خليل محمد والدة الشهيد أورهان، أنّ الدول التي تزعم أنّها داعية إلى الإنسانيّة، سعت إلى إبعاد الشعب عن فلسفة القائد باعتقاله. وأكدت عايدة أنّهم مصرّون على اتّباع فلسفة القائد أوجلان.

وأشارت أيضاً إلى أنّ أزمات الشرق الأوسط ومشاكلها لن تنتهي حتّى يتمّ تحقيق الحريّة الجسديّة للقائد آبو.

من جانبها، أعربت والدة الشهيد فيصل، المواطنة العربيّة فاطمة حسن جاسم عن موقفها إزاء هذا الموضوع، قائلةً: "يسعون إلى كسر إرادة الشعوب عبر مؤامرة 15 شباط ضدّ القائد عبد الله أوجلان. لكنّنا نتصدّى لهذه المؤامرة بالمقاومة والنضال العظيمين؛ لأنّ القائد آبو نشر نوره وفلسفته في جميع أنحاء العالم".

وأشارت فاطمة إلى نضال القائد أوجلان في سبيل تحرير الشعوب المضطهدة، وأكّدت على أن الشعبين العربي والكردي سيناضلان في سبيل تحقيق الحريّة الجسديّة للقائد آبو عبر تعزيز كلّ من الوحدة وأخوة الشعوب.

(ر)

ANHA